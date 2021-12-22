إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بملوي جنوب المنيا

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان الزراعي الواصل بين ملوي وقرية نواى جنوب المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق المنتجة إلى قرية نواي التابعة لمركز ملوي

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وجاء الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب التروسيكل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.