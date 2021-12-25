أبرز تصريحات وزير النقل خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا وجاءت أبرز تصريحات اللواء كامل الوزير ، وزير النقل كالتالى :

لأول مرة في العالم.. كامل الوزير: إضافة 18 كيلو مترا أرصفة لميناء السخنة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء السخنة الحالي كان يشمل 3 كيلو مترات من الأرصفة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي جار إضافة 18 كيلومترا أرصفة، معقبا: "لأول مرة تحصل في العالم في ميناء واحد".

الوزير: إجمالي شبكة الطرق في مصر يصل لـ30 ألف كم منها 12600 بالصعيد

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن محاور النيل الجاري تنفيذها، إن محور الفشن في محافظة بني سويف عبارة عن 27 كم وعرضه 21 متر بتكلفة 2.5 مليار جنيه .

بتكلفة 10 مليار جنيه .. وزير النقل يستعرض مجهودات الوزارة في قرى " حياة كريمة "

قال اللواء كامل الوزير ، وزير النقل ، إن الوزارة خططت لرفع كفاءه 25000 كم طرق بتكلفة 35. 4 مليار جنيه ، منها بينها 75000 كم في الصعيد بمراكز " سنورس " بالفيوم ، و طريق " الفقاعي " ببني سويف

كامل الوزير: تخصيص 1.7 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات في كافة قطاعات النقل

استهل الفريق كامل الوزير وزير النقل ، حديثه بتهنئة الرئيس السيسي بقرب حلول العام الميلادي الجديد، وتهنئة أهالينا في الصعيد بافتتاح المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

كامل الوزير: الانتهاء من تنفيذ 123 محورا بالصعيد وافتتاح 5 منها اليوم|فيديو

قال الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، إنه في عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 22 محورا جديدا على النيل بتكلفة 28 مليار جنيه وبنسبة تصل لـ 55% من الكباري القائمة على النيل .

هدية الرئيس.. كامل الوزير: قطارات جديدة بمحطة أسوان بالعام الجديد

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن المشروعات شملت الوحدات المتحركة بتكلفة 53 مليار جنيه، وتطوير نظم الإشارة 50 مليار جنيه، والبنية الأساسية بـ 105 مليار جنيه وتطوير الورش ب 15 مليار جنيه.

وزير النقل : توريد 260 جرار سكة حديد جديدا وإعادة تأهيل بتكلفة 13 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل: إنه تم التعاقد على توريد 260 جرارا جديدا للسكة الحديد،وإعادة تأهيل 172 جرارا بتكلفة 13 مليار جنيه منها 170 جرارا جديدا و 110 لصالح خط الصعيد بتكلفة 8.5 مليار جنيه .