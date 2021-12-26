أيهما أفضل..هاتف أوبوFind N أم سامسونج Galaxy Z Fold 3..مقارنة بين المواصفات

يأتي هاتف أوبو Find N، كأحدث منافس قابل للطي لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، وبالرغم من المنافسة القوية، يتشارك كلا الجهازين القابلين للطي في خاصية مهمة ألا وهي نوع المعالج، حيث يعمل الهاتفان بواسطة معالج Snapdragon 888 5G.

وبالمقارنة يعتبر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 أفضل جهاز قابل للطي، نظرا لكونه مقاوما للماء ويوفر تخصيصا فريدا للبرامج ويمنحك دعم استخدام القلم الإلكتروني S-Pen لتحسين إنتاجيتك، بينما يعد هاتف أوبو Find N، الأفضل من حيث السعر ما يجعله أول هاتف قابل للطي يأتي بسعر أقل من الأجهزة الرائدة بالأسواق.



مقارنة بين مواصفات هاتفي أوبو OPPO Find N و سامسونج Galaxy Z Fold 3



- الشاشة:

يقدم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 شاشة قابلة للطي بحجم أكبر وأطول، عند فتح الشاشة، يبلغ قياسها 7.6 بوصة مع شاشة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو أكثر متانة لأنه حاصل على تصنيف مقاومة الماء IPX8، بالإضافة إلى الشاشة الخارجية بقياس 6.2 بوصة مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن ناحية أخرى، يعد هاتف أوبو Find N أكثر إحكاما وسهولة في الاستخدام نظرا لصغر حجمه، عند فتح الشاشة، تصبح بقياس 7.1 بوصة، وهي من نوع LTPO OLED تدعم معدل تحديث قابلا للتكيف يبلغ 120 هرتز، ولكن الشاشة الخارجية من نوع AMOLED بقياس 5.9 بوصة لا تحتوي على معدل تحديث أعلى، ولا يوجد مقاومة للماء ولا يدعم استخدام قلم S Pen.

-الكاميرا:

يحتوي هاتف أوبو OPPO Find N، على إعداد كاميرا بدقة أعلى، حيث يقدم كاميرا رئيسية OIS بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، وبدقة 16 ميجابكسل لزاوية فائقة الاتساع، ويضم كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، كما يمكن للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل تصوير الفيديو بدقة 4k.

وبينما يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، على عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، مدعومة بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية هي 10 ميجابيكسل وداخل الشاشة الكبيرة كاميرا 4 ميجابيكسل بتقنية UDC 0.

- الأداء والذاكرة:

يعمل هذان الجهازان القابلان للطي بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888 5G ولكن مع اختلاف بسيط في التكوينات، حيث يتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، بينما يحتوي هاتف أوبو OPPO Find N على خيار 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

- نظام التشغيل:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 وهاتف أوبو فايند ان، بنظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، وسيحصل كلاهما على ترقية إلى إصدار Android 12، ولكن حتى في ذلك الوقت.

- البطارية:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، على بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، بينما يتمتع هاتف أوبو OPPO Find N ببطارية بقوة تبلغ 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات.

- السعر:

يعد هاتف Galaxy Z Fold 3 من سامسونج أكثر تكلفة، عند الإطلاق، جاء بسعر يبدأ من 1799 دولار (أي ما يزيد عن 28 ألف جنيه مصري)، لطراز 12 + 256 جيجابايت، في حين أن سعر هاتف أوبو OPPO Find N يبدأ من 1599 دولار (أي ما يزيد عن 25 ألف جنيه مصري)، لمتغير 8 + 256 جيجابايت.