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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام..شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر خاصية الأستورى علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيدوهات القصيرة.

 

وظهرت الزاهد من داخل غرفة ملابسها مرتديةً هوت شورت أسود وبلوزة وحذاء باللون الأسود وأكملت أناقتها بحذاب لون ذهبي ، وأعتمدت علي الميكب الناعم المائل الي الترابي وخصلات شعرها الصفراء .

 

وكانت قد عبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بمشاركتها فى موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة، ووجهت الشكر للمستشار تركي ال الشيخ، ونشرت صورا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ”. 

 

وكتبت هنا الزاهد "سعيدة جدا بمشاركتي في موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة.
اتبسط جدا اني شوفت جمهور الرياض شكرا ليكو على كل الحب اللي شوفتوا منكوا.
 

وتابعت : فعلا التمثيل على المسرح اصعب حاجة بس استقبلكوا خفف رهبة المسرح جوايا.
شكرا معالي المستشار تركي الشيخ، شكرا شركة صلة، الي اللقاء و اشوفكوا قريبا ان شاء الله ". 

 

و لاقت مسرحية “جوازة معفرتة” للنجم أحمد فهمي والنجمة هنا الزاهد، صدى كبير في السعودية بعد أولى أيام عرضها في موسم الرياض.


وحصل أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، على إشادة كبيرة من الحضور؛ حيث قام الجمهور بالتصفيق لهم بحرارة في نهاية المسرحية.

 

وتصدر الفنان احمد فهمي تريند تويتر المملكة العربية السعودية بعد طرح تذاكر مسرحيته الجديدة "جوازة معفرتة" ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وتعد "جوازة معفرتة" أولى التجارب المسرحية للفنان احمد فهمي منذ ظهوره، حيث نفذت التذاكر قبل العرض ب 48 ساعة من طرحها وقبل عرض المسرحية بأربع أيام.

 

 

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