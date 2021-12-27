يساعد على تجديد الخلايا.. شاهد|خبيرة تجميل: كريم بينكى يقضي على آثار حب الشباب

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن "كريم بينكي" يساعد على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة بسبب التعرض لأشعة الشمس دون الانتظار إلى فترات طويلة.

وأضافت خبيرة التجميل، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون اى اثار جانبية.

وأوضحت خبيرة التجميل، أن البشرة فى عمر مبكر تحتوي على الكولاجين والفيتامينات، وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة، ويحدث نقص في المعادن والفيتامينات والكولاجين.

وأكدت خبيرة التجميل، في تصريحات سابقة، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن التفتيح يظهر على البشرة بعد أول أسبوع، ولكن لابد من التحلي بالصبر حتى تظهر النتيجة الكاملة لكريم بينكى.