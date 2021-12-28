خبيرة تاروت عن حظوظ برج الثور في 2022: سيكون لديهم انتعاش مالي.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب في خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وذلك في حلقة معتادة مع نهاية كل عام، للحديث عن العام الجديد وأبرز ما يخبئه.

وكشفت خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، حظ برج الثور في 2022، قائله: "حظوظه جيدة على مدار السنة رغم أي صعوبات وتحديات من الممكن أن تواجه".



وأضافت: "أصحاب برج الثور سيحققون إنجازات كبيرة، والفرص متعددة أمامه"، مردفه: "سيكون لديهم انتعاش مالي".



وأشار: "أصحاب هذا البرج عليهم الحذر في التعاملات المادية وأي استثمارات سيبدأون فيها"، متابعة: "لديهم تغيرات جذرية في مجال العمل.. سيعيدون تقييم العلاقات الموجودة في حياتهم سواء المعارف أو الاصدقاء أو الأهل أو الحبيب وشريك الزواج".