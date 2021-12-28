هتعتزل ما يؤذيك.. بسنت يوسف تكشف حظوط برج القوس في 2022.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب في خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وذلك في حلقة معتادة مع نهاية كل عام، للحديث عن العام الجديد وأبرز ما يخبئه.

وكشفت خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، حظ برج القوس في 2022، قائله: "سنة رائعة وحظوظ كبيرة.. وأهم قرارات أصحاب برج القوس هي أنك هتعتزل ما يؤذيك".

وأضافت: "سر نجاحك هذا العام هو التركيز وعدم التشتت والاهتمام بفكرة التخصص سواء في العمل أو الدراسة".

وأشارت: "سيكون لديهم نجاح عملي ومادي، ولديهم مصالحات ونهاية لخلافات، وأوضاع المتزوجين ستكون أفضل، وغير المرتبطين سيلتقون بالشخص المثالي بالنسبة لهم".