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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتنمية الوعي واكتشاف المواهب.. الثقافة تطلق برنامج "كتاب وفن وحكاية" في قرى حياة كريمة بسوهاج

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني بين الأطفال، والوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى الأكثر احتياجا، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أولى فعاليات برنامج "كتاب وفن وحكاية" واحتفالات عيد الطفولة، الذي ينفذه قصر ثقافة الطفل بسوهاج بقرى مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بقرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة، بمركز التنمية للأسرة والطفل، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الإنسانية بسوهاج.

وشهد الفعاليات ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والمهندس محمد عبد الظاهر رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاوية، وأحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج، وحنان محسن مدير قصر ثقافة الطفل بسوهاج، وعاطف الشطوري مدير مركز التنمية للأسرة والطفل ومدير الجمعية المصرية لتنمية الإنسانية بمركز ساقلتة.

وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية، استهدفت تنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم، إلى جانب تعزيز وعيهم بالقضايا الصحية والاجتماعية، حيث أقيمت محاضرة توعوية، قدمتها الدكتورة رنا صدقي، من إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، وتناولت سبل الوقاية من مرض السعار وأسس التغذية السليمة، وأهمية الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية.

كما شهدت الفعاليات إقامة معرض للكتاب ضم أكثر من 100 عنوان من إصدارات الأطفال، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للقراءة والاطلاع، وتشجيعهم على اكتساب المعرفة وتنمية الخيال وحب القراءة.

وفي إطار التوعية بحقوق الطفل وأساليب حمايته، قدم عرض الفانوس السحري "كنز في القدر"، الذي تناول قيمتي الأمانة والتعاون، إلى جانب عرض مسرح العرائس "لا للتحرش"، الذي استهدف تعريف الأطفال بأساليب حماية أنفسهم والحفاظ على سلامتهم، من خلال معالجة مبسطة تناسب أعمارهم قدمتها ميرفت محمد ومنال أبو الوفا.

وشملت الأنشطة ورشة للرسم على وجوه الأطفال، وورشة للفنون التشكيلية في الرسم والتلوين، إلى جانب سرد مجموعة من القصص الهادفة التي تسهم في غرس القيم الإيجابية وتنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال.

واختتمت الفعاليات بتنظيم مسابقة للمعلومات العامة بين الأطفال، بهدف تنمية معارفهم وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل، مع توزيع مجلات "قطر الندى" على الفريق الفائز، دعما لثقافة القراءة وتحفيزا للأطفال على مواصلة الاطلاع والمعرفة.

وينفذ برنامج "كتاب وفن وحكاية" ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة سوهاج، وقصر ثقافة الطفل بسوهاج للوصول بالأنشطة الثقافية إلى أطفال القرى، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم.

برامج وزارة الثقافة نشر الوعي الثقافي والفني الأنشطة الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة برنامج كتاب وفن وحكاية قصر ثقافة الطفل بسوهاج مبادرة حياة كريمة

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