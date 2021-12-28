نجاحات مستمرة وإنجازات أكبر.. حظوظ برج الجدي في 2022.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب في خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وذلك في حلقة معتادة مع نهاية كل عام، للحديث عن العام الجديد وأبرز ما يخبئه.

وكشفت خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، حظ برج الجدي في 2022، قائله: "نجاح برج الجدي مستمر وانجازاتهم سيتزيد في عام 2022".

وأضافت: "سيحققون إنجازات أكبر وأهم في النص الثاني من العام"، لافته: "سيتغلون على أي صعوبات بسهولة، ولديهم ازدهار مادي".

وأشارت: "سيحصدون ثمار أي شيء يفعلونه، ولديهم حظوظ ماديه بشكل مفاجئ"، متابعة: "سيكون لديهم التزامات مادية أكثر من المعتاد".

وأوضحت: "نجاحهم المادي والعملي سينعكس على علاقاتهم بشكل عام، وسيكون وضعهم العاطفي أفضل بكثير سواء مرتبط أو متزوج".

