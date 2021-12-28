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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 6 آلاف ريال.. أرخص بيك أب بالسوق العماني موديل 2021 |صور

تبدأ من 6 الاف ريال
تبدأ من 6 الاف ريال .. ارخص بيك اب بالسوق العماني موديل 2021

يضم السوق العماني باقة متنوعة من الطراززات القوية، مثل فئة السيدان، والهاتشباك الشبابية، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر، وايضا سيارات البيك اب ومنها النسخة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021.

الاداء الفني لمحرك السيارة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021

 

زودت السيارة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1900 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال يعمل عبر نسختي الدفع الامامي والخلفي، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران 360 نيوتن/متر.

بالاضافة إلى محرك اخر 4 سلندر ايضا ولكن بسعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 190 حصانا، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصميم السيارة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021

 

وتأتي السيارة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 بتصميم هيكلي احادي الكابينة، واخر من كابينة ثنائية، مع قياسات هيكلية تنوعت بين 5.305 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.810 متر، و 1.770 متر للارتفاع، بالاضافة إلى ابعاد هيكيلية اضافية تزيد نسبة طولها إلى 5.325 متر، و 1.870 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.790 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.125 متر.

وسائل الحماية للسيارة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021

 

حصلت السيارة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 على فرامل ABS مانع للانغلاق، وخاصية دعم المكابح BA، مع منظومة الوسائد الهوائية، وخاصية التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، وقفل تفاضلي مع خاصية مانع الحركة، وبرنامج التحكم في الثبات VSC.

أسعار السيارة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 بالسوق العماني 

 

الفئة الاولى ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 بقيمة قدرها 6.350 ريال عماني.

الفئة الثانية ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 بقيمة قدرها 7 الاف ريال عماني.

الفئة الثالثة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 بقيمة قدرها 8.450 ريال عماني.

الفئة الرابعة ايسوزو دي-ماكس موديل 2021 بقيمة قدرها 10.300 ريال عماني.

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