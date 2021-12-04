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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 داخل السوق العماني ..صور

5 سيارت دفع رباعي
5 سيارت دفع رباعي موديل 2021 داخل السوق العماني

تحظى سيارات الدفع الرباعي على شعبية كبيرة داخل السوق العربي والعالمي للسيارات وسط موديلات 2021، حيث تقدم كل علامة تجارية باقة متنوعة من الطرازات القوية والتي تعتمد على هذه التقنية من خلال أنظمة الدفع الرباعية، إلى جانب التصميمات الخارجية وأيضا التجهيزات الداخلية وبرامج دعم قائد المركبة.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 بالسوق العماني.

1 - جيب جراند شيروكي موديل 2021 

 

تضم السيارة نوعين من المحركات جميعهم يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، ويأتي المحرك الاول بسعة 3600 سي سي، بقوة 290 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.

 

بينما يقدم المحرك الثاني بسعة 5700 سي سي مكون من 8 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 350 حصانا، وعزم اقصى للدوران 520 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تتسارع تلك النسخة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 من 18.900 ريال عماني وحتى 24.900 ريال.

2 - فولفو اكس سي60 موديل 2021 

 

تقدم السيارة فولفو اكس سي60 موديل 2021 بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 254 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/ساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 6.8 ثانية.

 

بالاضافة إلى محرك اخر يعمل عبر منظوم الدفع الكلي ايضا ولكن بقدرات اعلى تجهيز، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 320 حصانا، و 400 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كم/ساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم خلال 5.9 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة فولفو اكس سي60 موديل 2021 داخل السوق العماني من 17.500 ريال حتى 22.500 ريال.

3 - لاند روفر ديفندر موديل 2021 

 

تستمد لاند روفر ديفندر موديل 2021 قوتها من محرك 2000 سي سي، بقوة 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها اقصوى إلى 191 كيلومترا في الساعة، مع قوة انطلاق من نقطة الاستعداد 0 وصولًا لـ 100 كم/ساعة في غضون 8 ثواني.

 

كما تضم السيارة محرك اخر سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران 550 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 208 كيلومتر في الساعة، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.1 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2021 داخل السوق السوق العماني بين 21.330 ريال و 26.520 ريال.

4 - فورد اكسبدشن EL موديل 2021 

 

زودت السيارة فورد اكسبدشن EL موديل 2021 بمحرك 3500 سي سي، بقوة 365 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 570 نيوتن/متر، بالاضافة إلى قوة انطلاق من 0 لـ 100 كم في غضون 9.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 160 كم/ساعة.

 

وترتكز السيارة فورد اكسبدشن EL موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 3.327 متر، وبنسبة طول بلغت 5.621 متر، و 2.332 متر للعرض، إلى جانب 1.989 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين عملاقة تتسع إلى 2421 لتر.

 

وتبدأ أسعار السيارة فورد اكسبدشن EL موديل 2021 داخل السوق العماني من 18 الف ريال إلى 32 الف ريال.

5 – سوبارو WRX موديل 2021 

 

تستمد السيارة سوبارو WRX موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 265 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوماتيكي مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كم/ساعة، وقوة انطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.3 ثانية.

 

إلى جانب امتلاكها لمحرك بسعة 2500 سي سي، قادر على انتاج قوة 300 حصان، و 407 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة يدوي بسرعة قصوى بلغت 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.2 ثانية.

 

وتقدم السيارة سوبارو WRX موديل 2021 داخل السوق العماني بداية من 12.500 ريال وحتى 16 الف ريال.

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