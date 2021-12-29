استشاري يحسم الجدل بشأن تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بطب عين شمس، إنه عن طريق اللقاحات يستطيع الإنسان منع الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كلما تم تلقي الجرعات المعززة من اللقاح، كلما زادت الأجسام المناعية التي تمنع الإصابة.

وأضاف “عقبة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصرى” المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه تم القدرة على منع الإصابة إلى حد ما، ولكن اللقاحات تستطيع أن تنتج أجسام مضادة، وبالتالي عند التعرض للفيروس فإنها تقلل من حدته وفرص الإصابة به.

وتابع أن الدراسات العلمية أثبتت أنه إذا فى حالة حدوث خلط بين اللقاحات يزيد من الأجسام المناعية ويجعلها تكون مستقرة ومستمرة لفترات أطول، حيث أن الأجسام المناعية تزيد عن الخلط بين اللقاحات.

وأشار إلى أنه أصبح هناك توجيهات أن تكون الجرعة الثالثة المعززة تكون من نوع أخر للشخص الذي تلقي الجرعات الأولى.