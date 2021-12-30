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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات لحلايب وشلاتين وأبورماد

قافلة مساعدات من
قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات لحلايب وشلاتين وأبورماد

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر عن تسيير قافلة مساعدات لحلايب وشلاتين، وأبورماد وذلك في إطار توجه البيت بدعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وبخاصة في المناطق الحدودية.

وقامت القافلة بتوزيع المساعدات في مناطق حلايب وشلاتين، وأبورماد، وأبوالحسن الشاذلي حيث سيتم توزيع ٢٥٠٠ كرتونة غذائية وتحتوى الكرتونة الواحدة على ٣٤ كيلو من المواد الغذائية المتنوعة ، بالإضافة إلى توزيع ٣٨٠ سريرا ، و١٥٠٠ لحاف، بعد أن تم تحديد الأسر التي في حاجة إلى مساعدة وحصر احتياجاتهم من قبل باحثي بيت الزكاة والصدقات.

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وتأتي هذه القافلة بالتوازي مع القافلة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات لتوزيع ٢٠ ألف لحاف وبطانية على المستحقين في كافة محافظات الجمهورية في إطار حملة " ستر ودفا" لدعم الأسر الفقيرة حيث تواصل القافلة التوزيع على الأسر المستحقة بكافة المحافظات تباعا.

ويواصل بيت الزكاة والصدقات تنفيذ مبادراته المتنوعة في فصل الشتاء باستهداف الأسر التي تتضرر من الأمطار والسيول وتوفير الاغاثات العاجلة لهم وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية للوقوف إلى جانبهم ومد يد العون لهم.

ويعمل البيت على استهداف مستحقي الزكاة والصدقات من خلال عدة برامج لدعم الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات  الصحية، ورعاية الأيتام، وتيسير زواج الفتيات الغير قادرات، وفك كرب الغارمين والغارمات، ومسساعدة الأسر المتعففة، وإغاثة من يتعرضون لكوارث إنسانية، ودعم الطلبة الأيتام تعليميا وتوفير مستلزمات الدراسة لهم.

شيخ الأزهر الإمام الاكبر بتوزيع المساعدات بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات الفقراء الأيتام

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