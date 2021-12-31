عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021.. ماذا قدمت وزارة الخارجية للمصريين في الخارج؟

وزير الخارجية
وزير الخارجية

تطوى الدبلوماسية المصرية صفحة عام 2021 بنجاحات على مستوى جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز مصالح الدولة المصرية وحماية الأمن القومي المصري، والاهتمام ورعاية أبناء الوطن في الخارج

وحرصت وزارة الخارجية خلال العام 2021 على مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة، لاسيما مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما فرضته تلك التداعيات على قيود السفر وحركة الأفراد.

وجاء ذلك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا لحرص القيادة السياسية على رعاية مصالح جميع المواطنين. 

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر والولايات المتحدة شراكة أقوى من أى وقت مضى

إنجازات الدبلوماسية في 2021|طفرة غير مسبوقة على مستوى العلاقات المصرية - الآسيوية

وفي إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، وعلى ضوء توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن وبطريقة ناجزة، وبحيث يمكن التوسع مستقبلًا في ضم مزيد من البعثات لهذه المنصة الإلكترونية، خاصة في الدول التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين المصريين.  

واستمرارًا للدور الفاعل لوزارة الخارجية تجاه المُساهمة في استعادة مُستحقات المواطنين المصريين في الخارج، نجحت الوزارة في إنهاء العديد من الخلافات التي تطرأ بين العاملين المصريين والشركات التي كانوا يعملون بها، ومُساعدتهم على تحصيل مستحقاتهم، أو تحويل المبالغ المستحقة لورثة المتوفيين منهم، والتي وصلت، على سبيل المثال، في بعض الدول العربية إلى ما يقرب من 170 ألف دولار أمريكي لمجموعة من المواطنين المصريين.

كما تمكنت سفارة مصر في إحدى الدول الأوروبية من تحويل مبلغ 1.807.122 يورو لحساب هيئة التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك قيمة المستحقات التأمينية لعدد 436 مواطنًا. 

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر تكسر جمود القضية الفلسطينية وتحيي مسار المفاوضات مع إسرائيل.. و500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل العرب ؟

وفي ذات الإطار، أعلنت السفارة المصرية في إحدى الدول العربية بالإعلان عن أسماء 10209 مواطناً قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحويل مستحقاتهم البالغة 12.071.303 دولار أمريكي المعادلة لمبلغ 188.915.892 جنيها بحوالات شخصية بأسمائهم إلى بنك القاهرة وفقاً للآلية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد مغادرتهم دولة الإقامة بشكل نهائي.

كما نجحت وزارة الخارجية كذلك في حل العديد من مشكلات الصيادين المصريين، وتيسير عملية الإفراج عن مراكب الصيد الخاصة بهم، بعد قيام بعض الدول بالتحفظ عليها لمخالفتهم لقواعد الصيد السارية بها، حيث قامت وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية بترتيب عودتهم إلى مصر وفقًا للقواعد المعمول بها. 

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على منع تلك الظاهرة، والتوعية بتداعياتها السلبية المختلفة.

وعكفت وزارة الخارجية أيضًا عبر بعثاتها الدبلوماسية على مُتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطنين المحتجزين في الخارج، والمُساعدة في إنهاء إجراءات المُرحلين منهم. 

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. كيف نجحت مصر في حماية أمنها القومي في مواجهة تحديات أزمة سد النهضة ؟

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. دعم وتضامن مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات

كما تمكنت وزارة الخارجية من إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر افتتاح البعثة في طرابلس والقنصلية في بنغازي عام 2021، قد ساهم في المتابعة الحثيثة لحالات المواطنين المصريين المُقيمين في ليبيا 

ونجحت الدولة في إعادة الكثيرين منهم بعد الإفراج عنهم من مراكز الهجرة غير الشرعية، وكذا متابعة قضاياهم العُمالية مع أرباب العمل.  

وساعدت وزارة الخارجية العديد من المواطنين المُقيمين في بعض الدول الأجنبية على تقنين أوضاعهم، عبر استصدار الموافقات اللازمة لإصدار جوازات سفر لأول مرة أو بدل فاقد بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الأمر الذي ساهم في ضمان الاستقرار الوظيفي والعائلي لهؤلاء المواطنين. 

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى تمكن السفارة المصرية في عمَّان بالتنسيق مع السلطات الأردنية من إتاحة فترة جديدة لتصويب أوضاع بعض العمالة المصرية الوافدة المخالفة، والتي قام خلالها 66.750 مواطناً مصرياً بتصويب أوضاعهم مستفيدين من إعفائهم من كافة الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح عملهم. 

كما تم خلال العام 2021 افتتاح مكتب جديد للتصديقات والخدمات القنصلية في محافظة قنا، من أجل التيسير على مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة في تقديم كافة الخدمات القنصلية لهم. 

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل ليبيا ؟

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. تعاون غير مسبوق مع الأشقاء الأفارقة.. نجاح قوي لمجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر .. فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص في أسواق القارة

وفي هذا الصدد، فقد بلغ إجمالي عدد التصديقات التي قامت بها مكاتب التصديقات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2021 ما يقرب من 975,000 تصديق

 كما تلقى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية خلال العام ما يزيد على 616 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، حيت تم الانتهاء من 496 شكوى بشكل نهائي بنسبة 81%، وجاري العمل على الانتهاء من باقي الشكاوى.

وفي ذات السياق، قام مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية بتنسيق إصدار ما يزيد على 192 ألف جواز سفر مصري، و26 ألف وثيقة سفر فلسطينية خلال 2021، وذلك بالتنسيق مع سفاراتنا في الخارج، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، علاوة على ذلك، فقد قامت بعثاتنا في الخارج بتقديم ما يزيد على مليون ومائة ألف معاملة قنصلية.

 

مصر الدبلوماسية المصرية المصريين في الخارج وزارة الخارجية الدولة المصرية تداعيات انتشار فيروس كورونا المواطن المصري الأمن القومي الخدمات الحكومية حصاد وزارة الجارجية 2021

موضوعات متعلقة

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر والولايات المتحدة شراكة أقوى من أى وقت مضى

إنجازات الدبلوماسية في 2021|طفرة غير مسبوقة على مستوى العلاقات المصرية - الآسيوية

مفاجأة.. مترجم عراقي: التقارير الأمريكية عن اعتقال صدام حسين مفبركة

شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري من دول تحالف بريكس.. وترحيب صيني بانضمام مصر لـ«NDB»

الإكوادور تطلب التعرف على التجربة المصرية في التغلب على الأوبئة والأمراض المزمنة

توقف العمل بالقسم القنصلي لسفارة مصر في بيروت 3 أيام

سفارة مصر في بلجراد تقيم أمسية ثقافية احتفالا بأعياد الميلاد | صور

تطورات المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة النووية في لقاء دبلوماسي لـ سفير مصر بموسكو

ترشيحاتنا

هل يجوز رد ما اختلسته لصاحبه دون الكشف عن هويتي؟.. الإفتاء تجيب

أخبار العالم| الحوثيون يستهدفون السعودية من اليمن واتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

أخبار الفن.. رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد تكشفان أصعب لحظاتهما في 2021 وسر منديل أم كلثوم

شابة في غيبوبة ليلة الزفاف لهذا السبب

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021.. ماذا قدمت وزارة الخارجية للمصريين في الخارج؟

أخبار التكنولوجيا| تكنو تطلق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة.. تسريبات تكشف عن إصدار جديد من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ