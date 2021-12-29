عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر تكسر جمود القضية الفلسطينية وتحيي مسار المفاوضات مع إسرائيل.. و500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية في لقاء مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن
  • مصر تنجح في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة
  • مبادرة إعادة إعمار غزة أعظم برهان على موقف مصر الثابت لدعم الأشقاء الفلسطينيين
  •  تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه
  • اجتماع القاهرة السداسي يبحث سبل تفعيل الأطر الدولية لمسار التسوية السلمية

شهدت العلاقات المصرية العربية زخما غير مسبوق انعكس في وتيرة عالية تمثلت في الزيارات الرفيعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية وكبار المسئولين، فضلا عن حضور مصري فاعل في كافة الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بالقضايا العربية لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف.

وفي هذا الإطار، استمرت جهود الدبلوماسية المصرية وتحركاتها خلال عام 2021؛ من اجل دعم القضية الفلسطينية، فجاء إعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ليمثل أعظم برهان على موقف مصر الراسخ من الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكملة لدور مصر الناجع في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة.

واستتبع ذلك مواصلة وزارة الخارجية اتصالاتها ومساعيها سعيًا نحو تحريك الجمود الحالي في مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، كما واصلت القاهرة مواقفها الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشهد العام 2021 تواصل الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية، والحرص على استمرار الجهود الرامية إلى تحريك الجمود الحالي من أجل إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وعلى نحو يضمن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شكري لـ وزير خارجية إسرائيل: موقفنا ثابت من دعم جهود السلام وإحياء المفاوضات

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. كيف نجحت مصر في حماية أمنها القومي في مواجهة تحديات أزمة سد النهضة ؟

ومن أجل تحقيق تلك الغاية، استمرت التحركات المصرية على مختلف المستويات، حيث شارك رئيس الجمهورية في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه في فرنسا في مايو 2021 مع كل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انصبت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما تم التأكيد، خلال استقبال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر، على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، فضلًا عن بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

إضافة إلى ذلك، فقد ناقش وزير الخارجية خلال استقباله نظيره الإسرائيلي في ديسمبر عددًا من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين؛ كما أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعيًا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

واستقبل رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 كلًا من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم عقد قمة ثلاثية للتباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، تأكيدًا على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

بعد لقائها سامح شكري.. مفوضة الهجرة بالاتحاد الأوروبي: مصر شريك رئيسي للكتلة

برلماني: كلمة وزير الخارجية أكدت وحدة المصير بين مصر ودول الخليج العربي

شكري: زيادة التشاور بين مصر والخليج يعزز القدرة على تحقيق المصالح المشتركة

"الخارجية والمخابرات العامة"يبحثان سبل دعم القضية الفلسطينية في اجتماع وزاري بالقاهرة|صور

وشارك وزير الخارجية في اجتماعين مع نظرائه من كل من فرنسا وألمانيا والأردن، الأول في يناير بالقاهرة، والثاني في مارس بباريس، وذلك من أجل مواصلة جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتأكيد على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وزار وزير الخارجية في مايو 2021 بزيارة إلى الأردن وفلسطين، التقى خلالها بكل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة دعم الأشقاء في فلسطين، وتحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين؛ فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن جهود إعادة الإعمار وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.

وأعدت وزارة الخارجية ونسقت وشاركت على مستوى الخبراء وكبار المسئولين والاجتماعات الوزارية في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تمت خلال عام 2021، وفي مقدمتها اجتماعات لجنة الاتصالات المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، والتي كان آخرها الاجتماع الوزاري بمشاركة وزير الخارجية في نوفمبر 2021، واجتماعات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي شارك فيها وزير الخارجية في نوفمبر أيضًا.

كما استقبل ‎سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة خلال الشهر الجاري الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين حول مستجدات ‎القضية الفلسطينية.

واستضافت القاهرة، الاجتماع الوزاري لدول مصر والأردن وفلسطين بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، في قصر التحرير، حيث عقد وزير الخارجية مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسلطة الفلسطينية رياض المالكي، اجتماعا لتناول مستجدات القضية الفلسطينية

وحضر الاجتماع كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين؛ لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وتلعب مصر دورا رياديا منذ سنوات في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقامت بدور الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في مايو الماضي، كما قادت عمليات اعمار غزة وما تلاها من قيادة محاولات عربية لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ 2014.

وجرت مباحثات بارزة حول إحياء عملية السلام، بانعقاد قمة مصرية فلسطينية أردنية في القاهرة، في سبتمبر الماضي، برئاسة قادة البلدان الثلاثة، واتصال بين الرئيس المصري ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ولقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت.

واجتمع قادة مصر والأردن على التأكيد دوما على مركزية القضية الفلسطينية، كونها قضية العرب الأولى. 

سامح شكري: مصر حريصة على إنهاء الأزمة السورية| شاهد

نشاط مكثف لوزير الخارجية سامح شكري في الولايات المتحدة.. الحوار الاستراتيجي يثمر وجهات نظر متقاربة واتفاق على التعاون.. الاستقرار الإقليمي وسد النهضة وجهود التنمية أبرز محاور النقاش

كما أكدت مصر والأردن مواقفهما الثابتة من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.  ‎

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا ختاميا للاجتماع بين مصر وفلسطين والأردن، في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، انطلاقاً من رغبة الدول الثلاث في تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021.  

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وتمت دراسة عدد من المقترحات لكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.  

كما ناقش الوزراء في الاجتماع السداسي الاتصالات التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية.

مصر الخارجية إسرائيل دعم مصر الدبلوماسية المصرية القضية الفلسطينية المخابرات العامة رئيس الجمهورية مسار المفاوضات دعم القضية الفلسطينية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الفلسطينية المحتلة العلاقات المصرية العربية مبادرة إعادة إعمار غزة

موضوعات متعلقة

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. كيف نجحت مصر في حماية أمنها القومي في مواجهة تحديات أزمة سد النهضة ؟

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. تعاون غير مسبوق مع الأشقاء الأفارقة.. نجاح قوي لمجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر .. فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص في أسواق القارة

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. دعم وتضامن مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل ليبيا ؟

بعد وصول الدفعة الأولى.. السفارة المصرية في طوكيو توفر 700 ألف جرعة من أسترازينيكا للقاهرة

وزير الخارجية يتوجه إلى رواندا لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب للقلب

تتطلع لزيادة التبادل التجارى مع القاهرة ..مولدوفا: مصر تلعب دورا سياسيا محوريا إقليميا ودوليا

سفير مصر في الكويت يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع محافظ الأحمدي

ترشيحاتنا

هل يحق للأخت لأب أن يساعدها أخوها في جهازها؟.. الإفتاء تجيب

تشيلسي يستضيف برايتون.. ومانشستر سيتي «ضيفاً ثقيلاً» على برينتفورد بالدوري الإنجليزي

لأهالى بورسعيد .. مزاد للسيارات جديد يضم ماركات عالمية .. تفاصيل

الري: تنفيذ 176 مشروعا في 47 مركزا بتكلفة 8.75 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر تكسر جمود القضية الفلسطينية وتحيي مسار المفاوضات مع إسرائيل.. و500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار

شاومي تعلن عن ساعة ذكية جديدة تنافس ساعات سامسونج وآبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج التيرم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

خنقاً بالمخدة ..عقوبات تواجه المتهمين بـقتل طفلة فى الجيزة

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

فيديو

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ