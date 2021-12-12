شكري: زيادة التشاور بين مصر والخليج يعزز القدرة على تحقيق المصالح المشتركة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن التشاور والتنسيق بين مصر وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي أمر طبيعي وقائم من قبل تدشين الآلية التشاورية السياسية.

وأوضح شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض اليوم عقب الاجتماع التشاوري السياسي، قائلا إن "التواصل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يتم على المستوى الثنائي وعلى مستوى المحافل متعددة الأطراف؛ لوضع رؤية متطابقة وتنفيذ الأهداف المتفق عليها من خلال شراكتنا الدولية المختلفة".

وأضاف شكري: "كلما زادت آليات التشاور والتنسيق فيما بيننا، تعززت قدرتنا على التأثير لوضع رؤية تنفيذية تحقق أهدافنا ومصالحنا المشتركة".

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ما قاله الوزير شكري، مستطردا أن التنسيق والتشاور بين مجلس دول التعاون الخليجي ومصر مستمر وهو ليس بالأمر الجديد، مشددا على أن هذه الآلية "عنصر أساسي على مستوى السياسة الخارجية من أجل أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف فرحان أن "ما تم اليوم هو بمثابة مأسسة لوضع قائم أصلا وليس بالأمر المستجد".