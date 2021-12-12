عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري: زيادة التشاور بين مصر والخليج يعزز القدرة على تحقيق المصالح المشتركة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن التشاور والتنسيق بين مصر وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي أمر طبيعي وقائم من قبل تدشين الآلية التشاورية السياسية.

وأوضح شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض اليوم عقب الاجتماع التشاوري السياسي، قائلا إن "التواصل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يتم على المستوى الثنائي وعلى مستوى المحافل متعددة الأطراف؛ لوضع رؤية متطابقة وتنفيذ الأهداف المتفق عليها من خلال شراكتنا الدولية المختلفة".

وأضاف شكري: "كلما زادت آليات التشاور والتنسيق فيما بيننا، تعززت قدرتنا على التأثير لوضع رؤية تنفيذية تحقق أهدافنا ومصالحنا المشتركة".

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ما قاله الوزير شكري، مستطردا أن التنسيق والتشاور بين مجلس دول التعاون الخليجي ومصر مستمر وهو ليس بالأمر الجديد، مشددا على أن هذه الآلية "عنصر أساسي على مستوى السياسة الخارجية من أجل أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف فرحان أن "ما تم اليوم هو بمثابة مأسسة لوضع قائم أصلا وليس بالأمر المستجد".

مصر الخارجية سامح شكري وزير الخارجية مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية السعودي دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن فرحان التعاون الخليجي سامح شكري وزير الخارجية استقرار المنطقة

موضوعات متعلقة

شكري: مصر حريصة على وضع سياسات مع الأشقاء في الخليج تحقق مصالحنا المشتركة

شكري: سعداء بترجمة العلاقة الوثيقة بين مصر وأشقائها بمجلس التعاون الخليجي في إطار مؤسسي تشاوري| فيديو

بدء المؤتمر الصحفي بين وزر الخارجية ‏ونظرائه بمجلس التعاون الخليجي في الرياض

شكري باجتماع الرياض: أمن الخليج وبلدانه الشقيقة جزء من أمن مصر

ضحية جديدة لأكبر شبكة اتجار في الجنس تدلي بشهادتها ضد أشهر قوادة في العالم| تقرير

بحضور سفير مصر.. الصين تحتفل بالذكرى 110 لمولد الأديب العالمي نجيب محفوظ | صور

سفير مصر في بلجراد يبحث تطوير التعاون الثنائى مع وزير التعليم الصربي|صور

وزير الخارجية يصل السعودية لتدشين آلية تشاور سياسي مع دول "التعاون الخليجي"

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف| وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى شعبان

100جنيه رسم مغادرة مصر.. خطة النواب تقر تعديلات جديدة بقانون ضريبة الدمغة

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من موجة تضرب البلاد بسبب متحور أوميكرون

طبيب: متوقع أن تصبح سلالة أوميكرون المهيمنة بحلول يناير

السفارة الألمانية بمصر تسحب فيلم Die Blechtrommel من مهرجان كولومبي بسبب 13 دقيقة مثيرة للجدل

الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل أزمتها مع أبنائها: أخدوا ممتلكاتي وضربوني وشتموني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم أستطع تدخين سيجارة.. اعترافات هدى شعراوي عن حياتها الزوجية

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ