إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر والولايات المتحدة شراكة أقوى من أى وقت مضى

نجحت جهود وزارة الخارجية في تحقيق تطورات إيجابية مهمة على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، على مدار عام 2021 لتعبر عن قوة وخصوصية العلاقات بين البلدين.

ووثقت وزارة الخارجية في تقرير شامل جميع التحركات التي نفذتها الوزارة على مستوى العلاقات المصرية الامريكية، فمن بين التطورات الإيجابية انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن يوميّ 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين

وأثمر الحوار الاستراتيجي من الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، والتوافق على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة فضلاً عن مواصلة التشاور إزاء التحديات المشتركة.

كما نجحت الجولة في استعراض إنجازات الدولة وسياساتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال جلسات الحوار المختلفة، وعرض خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية لتحفيز القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في مصر.

ونتج عن جولة الحوار الاستراتيجي عدة مخرجات تُمثل أساساً يُمكن البناء عليه للانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بين البلدين

وتجلت مخرجات الحوار الاستراتيجي في الاتفاق على دورية انعقاد جولاته، ودورية التواصل المباشر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتعاون الأمني وغيرها من الموضوعات

كما أسفر عن الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، وتأسيس المفوضية المشتركة الخاصة بها.

وجرى التوافق بين مصر والولايات المتحدة حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ المشروعات المشتركة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأثمر أيضا عن تأسيس مجموعة عمل بين البلدين بشأن قضايا المناخ، وترحيب الجانب الأمريكي باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وبموجب الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، تم الإعلان عن "بعثة تجارية في مجال الاقتصاد الأخضر" إلى مصر خلال عام 2022.

وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة في مايو 2021، حيث تشرف خلالها بلقاء رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مُستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، فضلًا عن التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

واضطلعت وزارة الخارجية بتنسيق زيارة لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جاك سوليفان في 28 سبتمبر 2021 إلى القاهرة، التقى خلالها ب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، حيث تم التباحث خلال اللقاءين حول تعزيز أُطر التعاون الثنائي، فضلًا عن مناقشة مُستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما زار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى مصر خلال الفترة من 12-18 أكتوبر 2021، شرف خلالها بلقاء الرئيس السيسي، فضلًا عن لقاءاته مع وزير الخارجية، ووزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والري والموارد المائية.

واستقبلت وزارة الخارجية في ديسمبر 2021 وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى القاهرة، حيث جرى بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع الولايات المتحدة.

وفي إطار العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، كان أبرز الزيارات تلك التي قام بها نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة في سبتمبر 2021، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسئولين المصريين.