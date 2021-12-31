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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود الليثي: لم أتزوج صافيناز وعمري ما شربت سيجارة.. وأمينة: معملتش عملية تجميل في حياتي

محمود الليثي وأمينة
محمود الليثي وأمينة

حل المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة أمينة ضيوفا  في برنامج " حبر سري “ المذاع على قناة “ ”القاهرة والناس”، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:


محمود الليثي: مش بيفرق معايا الترند ومهرجان شيماء ظاهرة وهتعدي
تحدث  المطرب محمود الليثي،   عن  نجاح مهرجان شيماء، قائلا:" مهرجان شيماء ظاهرة وهتعدي ولا يوجد اي كلمات في الاغنية ".


محمود الليثي عن الضرب في أفلام السبكي: ليس حقيقيا
رد المطرب محمود الليثي،  على تساؤل:" هل  التعرض للضرب كثيرا  في أفلام السبكي  كان أكل عيش بالنسبة له؟".

 

محمود الليثي: محمد رمضان نجم النجوم في التمثيل
قال محمود الليثي : "والله العظيم محمد رمضان نجم النجوم بالنسبة لي في التمثيل".


محمود الليثي: لم أتزوج صافيناز وعمري ما شربت سيجارة
قال المطرب محمود الليثي، إنه لا يشرب الخمور مطلقا، مضيفا "عمري ما شربت سيجارة ولو معنديش إجازة بروح الاستوديو ولو معنديش شغل برجع بيتي لمراتي".


محمود الليثي: عدوية وحسن الأسمر المفضلين لي .. وكان نفسي أبقى طيار
قال المطرب محمود الليثي، إن أكثر المطربين الشعبيين المقربين له ويداوم على الاستماع إليهم أحمد عدوية والراحل حسن الاسمر، قائلا: "اكتر مطرب شعبي بحبه أحمد عدوية وحسن الأسمر وهما بالنسبة لى علامة وعظماء في الطرب الشعبي".


فيلر وأسنان.. أمينة: معملتش عملية تجميل في حياتي
كشفت المطربة أمينة، حقيقة إجرائها عمليات تجميل ، قائلة: "لم أجر أي عملية تجميل في حياتي".


المطربة أمينة: الغناء بيكسب أكتر من المحاماة
قالت أمينة ، :"  قرار تركي للكلية في الإسكندرية وتقديمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، مع احترامي للمعهد العالي للفنون المسرحية ".
 

محمود الليثي امينة صافيناز حبر سري اخبار التوك شو

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