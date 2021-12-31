محمود الليثي: عدوية وحسن الأسمر المفضلين لي .. وكان نفسي أبقى طيار

قال المطرب محمود الليثي، إن أكثر المطربين الشعبيين المقربين له ويداوم على الاستماع إليهم أحمد عدوية والراحل حسن الاسمر، قائلا: "اكتر مطرب شعبي بحبه أحمد عدوية وحسن الأسمر وهما بالنسبة لى علامة وعظماء في الطرب الشعبي".

وأضاف محمود الليثي، في حواره في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة “القاهرة والناس”، فائلا:" بحب كريم محمود عبد العزيز وبحبه شخصيا قبل فنيا، وكمان محمد عادل إمام وليا اصدقاء كتير فى الوسط الفني، ولكن أكثر حد بأخذ راحتي معاه كريم محمود عبد العزيز".

وقال الفنان محمود الليثي، إنه حال عدم خوضه مجال الغناء الشعبي كان يتمنى أن يكون طيار، مختتما: "لو مكنتش مطرب شعبي كان نفسى أبقى طيار ونفسى اخلى عيل من عيالى طيار".