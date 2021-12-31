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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن الإصابة بعدوى فيروس كورونا دون ظهور أعراض؟

الإصابة بعدوى فيروس
الإصابة بعدوى فيروس كورونا بدون أعراض

هناك العديد من الدراسات التي تتحدث عن أعراض فيروس كورونا.. وقد توصلت دراسة كبرى أجراها باحثون في جامعة بكين، أن 40 في المائة من المصابين بعدوى فيروس كورونا كوفيد لا تظهر عليهم أي أعراض . 
 

الإصابة بعدوى فيروس كورونا بدون أعراض

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه كان يعتقد سابقًا أن حوالي خمس سلالات من سلالات فيروس كورونا Covid كانت بدون أعراض ، مما جعل من الصعب السيطرة على تفشي المرض حتى مع الاختبارات الجماعية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

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ووجدت مراجعة دولية جديدة لما يقرب من 100 دراسة، أن ما يصل إلى 40.5 في المائة من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا كوفيد قد يكونون في الواقع `"ناشرين صامتين للفيروس''.


وأجريت الدراسات في العام الأول من الوباء ، عندما كان الفيروس الأصلي أو متغير ألفا سائدًا في جميع أنحاء العالم ، لذلك من غير الواضح كيف تتلاءم المتغيرات الأحدث والأكثر ضراوة مثل Omicron و Delta.

ووجدت المراجعة ، أن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض فيروس كورونا هي الأكثر شيوعًا بين النساء الحوامل ، حيث لا تظهر أي علامات للفيروس بنسبة تصل إلى 54 في المائة.

ولم يفكر الباحثون في سبب حدوث ذلك ، لكنهم لاحظوا أن الأمهات الحوامل أكثر عرضة لعدم ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم من الشخص العادي، وأوضح  فريق البحث أن المعدل المرتفع للحالات غير المصحوبة بأعراض فيروس كورونا، قد يسلط الضوء على مخاطر إنتشار التي يشكلها ما يسمى بالتأثرات الصامتة. 

الإصابة بعدوى فيروس كورونا بدون أعراض


وقال الباحثون إنه لا يمكن التعرف على المصابين بعدوى فيروس كورونا بدون أعراض إلا من خلال الاختبارات المكثفة؛ حيث أن العدوى عديمة الأعراض هم أولئك الذين لا يشعرون بتوعك على الرغم من إصابتهم بالعدوى ، مما يعني أنهم من المحتمل أن ينشروا الفيروس بينما يستمرون في التفاعل مع الآخرين.

ومن المعروف بأن الأعراض الرئيسية لعدوى فيروس كورونا Covid، هي الحمى والسعال وتغير الذوق أو الرائحة، وفقا لما أقرت به منظمة الصحة العالمية، ولكن الخبراء يحذرون من أن الأعراض أكثر اتساعًا وأصبحت أكثر اعتدالًا وشبيهة بالبرد مع زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون Omicron مما قد يزيد من انتشاره. 

وكان معدل الحالات المصابين بعدوى فيروس كورونا التي لا تظهر عليها أعراض أعلى بين أفراد المقاومة المنزلية والموظفين (4.5 في المائة) ، والمسافرين جوا أو رحلات بحرية (2 في المائة) والنساء الحوامل (2.34 في المائة)، ولكن من بين أولئك الذين استمروا في اختبار إصابتهم بفيروس كورونا، لم تظهر أي أعراض على 40.5 في المائة منهم، وكان الرقم أعلى بالنسبة للنساء الحوامل (54.1 في المائة) ، والمسافرين جواً أو رحلات بحرية (52.9 في المائة) والمقيمين والموظفين في دور الرعاية (47.5 في المائة).

وأكد الباحثون إن المزيد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض فيروس كورونا قد يتم تسجيلها في هذه المهن لأنها أكثر عرضة للاختبار بشكل روتيني، وقالوا إنه مع إجراء المزيد من البلدان لاختبارات محسّنة ، ستجد الدراسات بشكل متزايد أن هناك المزيد من الحالات بدون أعراض فيروس كورونا بين المجموعات الأخرى.

وتفاوت معدل الحالات بدون أعراض بين أجزاء مختلفة من العالم ، حيث لم تظهر أي أعراض على ما يقرب من نصف المصابين بعدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة (46.3٪) ، مقارنة بـ 44.2٪ في أوروبا و 27.6٪ في آسيا.

وكتب الفريق أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض يمكن أن يصيبوا الآخرين ، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الحمل الفيروسي وكمية الفيروس في مسحة الأنف والحلق بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض كان مماثلاً لتلك الموجودة بين الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا.

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