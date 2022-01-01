محظوظ لوجودك في حياتي.. رسالة رومانسية من رامي رضوان لـ دنيا سميرغانم في عيد ميلادها

حرص الاعلامي رامي رضوان علي تهنئة زوجته دنيا سمير غانم بعيد ميلادها .

و نشر رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته .وعلق علي الصورة قائلا : اسعد عيد ميلاد حبي

أنا محظوظ لوجودك في حياتي .

و علقت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة” لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا عبد العزيز صورة للفنان محمد الشرنوبي أثناء وقوفه في العرض الخاص للفيلم ممسكًا في يده صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا سمير غانم ، علي الصورة معلقة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.