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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محظوظ لوجودك في حياتي.. رسالة رومانسية من رامي رضوان لـ دنيا سميرغانم في عيد ميلادها

رامي رضوان وزوجته
رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم

حرص الاعلامي رامي رضوان علي تهنئة زوجته دنيا سمير غانم بعيد ميلادها .

و نشر رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته .وعلق علي الصورة قائلا : اسعد عيد ميلاد حبي 
أنا محظوظ لوجودك في حياتي .

البرنسيسة .... رامي رضوان برفقة ليلي علوي عبر انستجرام

دنيا سمير غانم تبهر جمهورها بأحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

 

و علقت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة” لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا عبد العزيز صورة للفنان محمد الشرنوبي أثناء وقوفه في العرض الخاص للفيلم ممسكًا في يده صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا سمير غانم ، علي الصورة معلقة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.

 

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