لبنان.. الوافدون إلى لبنان عبر المطار قاربوا الـ240 ألف

كشف رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، عن أرقام الوافدين إلى لبنان عبر المطار قاربت حتى الأمس الـ240 ألف وافد، لافتاً إلى أن معظمهم من اللبنانيين المغتربين الذين حضروا لقضاء إجازات الأعياد.

وبين “الحسن”، أن أرقام شهر ديسمبر تكون عادةً الأعلى، لكن الرقم المُسجّل هذا العام هو الأعلى منذ عامين في مثل هذا الشهر، وهو يقترب من الأرقام المسجّلة ما قبل الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان عام 2019.

ونوه الحسن، إلى أن أرقام الوافدين إلى البلاد هي أفضل بطبيعة الحال من أرقام الوافدين في شهر نوفمبر الماضي.