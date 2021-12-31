عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. وزير الداخلية يشدد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بعث  وزير الداخلية اللبناني والبلديات بسام المولوي برسالة تهنئة  لكل ضباط وعناصر القوى الأمنية، مثنياً على تضحياتهم في هذه الظروف الصعبة.

وخلال زيارته المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي"، شدّد المولوي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن "الوضع الصحي دقيق وصعب".

وأعطى مولوي الأوامر لإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام لاسيما امام دور العبادة واماكن الاحتفالات.

كما أكد  على اتخاذ الاجراءات من قبل قطعات السير تجنباً لحصول حوادث سير ومنع القيادة تحت تأثير الكحول ومكافحة ظاهرة اطلاق النار ابتهاجاً منتصف الليل.

 

لبنان.. فرض طوق أمني حول مستشفي في طرابلس

لبنان يعيد إسرائيليا اجتاز الحدود قبل أسابيع

لبنان وزير الداخلية فيروس كورونا راس السنة الميلادية قوي الأمن الداخلي

موضوعات متعلقة

لبنان.. وزير الداخلية : الانتخابات في ميعادها وإجراءات مشددة لمواجهة كورونا

الملك سلمان: يجب إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل لبنان

ترشيحاتنا

فقدت أقرب اتنين لقلبي.. شيماء سيف تكشف أصعب لحظات 2021

الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص .. وتؤكد: غير مصرح له بالخطابة

قبل الانضمام للمنتخب.. حجازي يشارك في انتصار الاتحاد على الباطن بالدوري السعودي

قبل السفر للكاميرون.. سلبية مسحة المنتخب المصري تمهيدا لأمم إفريقيا

بسبب والدتها.. طفلة تغطي وجهها بالوحل وأوراق الشجر.. فيديو وصور

التموين: لم نتلق أي شكوى من نقص السلع أو الخبز بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

حكم الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.. "الإفتاء" تحسم الجدل

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الخشت : إعفاء طلاب جامعة القاهرة غير القادرين من مصروفات علاج كورونا

طعنها بـ "رقبة زجاجة".. حكاية مقتل راقصة شهيرة رفضت دفع إتاوة لزعيم البلطجية| نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

شاهد... نانسي عجرم تصل "الجلالة" استعدادا لحفل رأس السنة

فيديو

تعهدت وتنازلت عن الزواج.. أنغام تكشف العديد عن أسرارها الشخصية

شيكابالا يثير غضب القلعة البيضاء وتصريحات نارية من إدارة الزمالك

ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ