فنان متعدد المواهب.. اليوم ذكرى ميلاد المبدع محمد نوح | نوستالجيا

في مثل هذا اليوم، الأول من يناير، وُلد فنان متعدد المواهب، ممثل ومطرب وملحن من الطراز الأول، عشق الوطن وتغنى بترابه وأسس فرقة النهار لبث الحماسة في نفوس المصريين، إنه الفنان محمد نوح.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "اليوم ذكرى ميلاد المبدع محمد نوح"، حيث وُلد محمد نوح في مدينة طنطا عام 1937م وتخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وحصل على دبلوم معهد الموسيقى العربية ودرس تأليف الموسيقى في أمريكا بجامعة ستامفورد وعمل أستاذا زائرا في معهدي الموسيقى العربية والسينما، وبدأت مسيرته الفنية عبر المسرح الغنائي واشتهر من خلال مسرحية سيد درويش عام 1966م.

وأتقن العزف على عدد من الآلات الموسيقية، هي البيانو، والعود، والكمان، والناي.

وساهم محمد نوح في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلاح، وحصد العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1991م.

ومع السينما، كان للفنان محمد نوح عدة تجارب، حيث شارك في التمثيل في عدد من الأفلام وحصل على أكثر من جائزة، منها جائزة الجمعية المصرية لفن السينما عامي 1990م و1991، ورحل عن عالمنا في 5 أغسطس عام 2012 عن عمر ناهز الـ75 سنة.

