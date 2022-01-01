عزاء جابر عصفور في مسجد الحامدية الشاذلية.. غدًا

يقام غدًا الأحد، عزاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامى في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

الجدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور دفن بمقابر الأسرة “مدفن آل عصفور” بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن عمر ناهز 77 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية تسببت في دخوله للرعاية المركزة، خلال الأيام الماضية.

رحلة طويلة

يذكر أن الدكتور جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، حصل على درجة الدكتوراه عام 1973 ، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995.

كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر كما حصل على جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة ، شغل منصب مدير المركز القومي للترجمة - أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة هذا إلى جانب عضويته للعديد من الجمعيات الأدبية .