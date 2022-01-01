عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عزاء جابر عصفور في مسجد الحامدية الشاذلية.. غدًا

صدى البلد

يقام غدًا الأحد، عزاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامى في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور دفن بمقابر الأسرة “مدفن آل عصفور” بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ورحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن عمر ناهز 77 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية تسببت في دخوله للرعاية المركزة، خلال الأيام الماضية.

 

رحلة طويلة

يذكر أن الدكتور جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، حصل على درجة الدكتوراه عام 1973 ، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995.

 

كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر كما حصل على جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة ، شغل منصب مدير المركز القومي للترجمة - أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة هذا إلى جانب عضويته للعديد من الجمعيات الأدبية .

جابر عصفور وفاة جابر عصفور رحيل جابر عصفور الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق ترجمة الأدب العربي

ترشيحاتنا

أرخص سيارة بالسوق المصري في عام 2022.. صور

سعر الدولار في البنوك اليوم

الدولة تدعم القطاع الخاص.. طرح المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات للمستثمرين..ونواب : تستهدف إنتاج الطاقة و توفير مزيد من فرص العمل

بسبب أوميكرون.. استشاري يُحذر: نشهد انتشارا غير مسبوق لـ فيروس كورونا

زيادة فى المعاشات.. برلمانى يعلن خبر سار للمواطنين.. فيديو

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

لأصحاب البطاقات التموينية.. تحذير من خطوة تتكرر يوميا تعرضك لسحبها

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

بعد صقيع وأمطار... الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

فيديو

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

فيديو جراف.. البنزين هيزيد ولا هيقل؟ تساؤلات عن أسعاره مع بداية 2022

عاوزه أخلف تاني.. شيرين تتحدث عن قص شعرها وأمنية لم تحققها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ