عميد تربية عين شمس لـ"صدى البلد": الامتحانات غدا بإجراءات احترازية وضوابط مشددة

قال الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وأستاذ المناهج، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ غدًا 2 يناير برعاية رئيس الجامعة ونائبه وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

وأكد الدكتور حازم راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حضور امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 - 2022، سيكون مرتبطا بحصول الطالب على لقاح فيروس كورونا.

وأعلن عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع إنتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، تتضمن متابعة إلتزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار رئيس الجامعة.

وأشاد عميد الكلية، بالجهود التى يقوم بها جميع الادارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الانجاز في الاستعدادات، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .

كما تم التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بكامل طاقاتها الاستعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب ، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية ، مع توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس .

وكشف عميد كلية التربية عن تعليمات هامة يجب اتباعها اثناء فترة الامتحانات وهي كالاتي :