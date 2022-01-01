خبراء تعليم يكشفون لـ «صدى البلد» أسباب نجاح التعليم عن بعد في مصر.. ويؤكدون: متعة التعلم وليس الحفظ بالمناهج جديدة لـ رابعة ابتدائي

خبير تعليم يكشف لـ «صدى البلد» أسباب نجاح التعليم عن بعد في مصر

خبير تعليم يضع روشتة نصائح لأولياء أمور طلاب رابعة ابتدائي

خبير تربوي : متعة التعلم وليس الحفظ بمناهج جديدة لـ رابعة ابتدائي

دفع انتشار فيروس كورونا بالعديد من دول العالم الحكومات المختلفة لتطبيق منظومة التعليم عن بعد بشكل سريع سواء للتعليم الجامعي أو ما قبله، لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة وعدم تأثر الطلاب تعليميا بسبب هذه الجائحة، وهذا النجاح تحقق بفضل اصرار الوزارة على خطة تطوير الدراسة واعداد الكوادر اللازمة لذلك ، وأظهرت التجربة نجاح خطة الوزارة فى التعليم عن بعد بما يحقق طموحاتنا فى تطوير التعليم.

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربيوي، أن المشكلة الرئيسية التى تواجه العديد من الدول العربية خلال تطبيقها لمنظومة التعليم عن بعد، والمتمثلة في مرحلة التقييم للطالب من خلال الامتحانات الافتراضية، وقال: "مرحلة تقييم الطلاب هي الأصعب حتى الآن خلال تطبيق منظومة التعليم عن بعد، فالجميع لا يستطيع تقييم الطلاب من خلال اختبارات افتراضية لصعوبة تنفيذها وضمان سلامة مراقبة الطلاب بصورة محكمة، والكل يلجأ للاختبارات المباشرة".

وطالب الدكتور محمد فتح الله، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بضرورة السير خلال المرحلة المقبلة في طريق التعليم عن بعد والمباشر معا دون إلغاء دور إحدهما حتى يكتسب الطالب سواء الجامعي أو ما قبله جميع المميزات والجوانب الإيجابية التى تفرزها الطريقتان.

وأوضح الخبير التربوي، إن التعليم عن بعد؛ نجح في مصر نتيجة مراعاة الوقت وظروف الطالب والمعلم، مشيرًا إلى أن المعلم يلتقي بالطلاب في الوقت المتاح بالنسبة له وللطلاب ولا يوجد وقت محدد.

وأضاف "فتح الله" أن التعليم عن بعد يتيح فرصة التعليم في أي وقت، إلى جانب أنه يتيح فرص تعلم للعديد من الطلاب الذين يواجههم مشكلات في الحضور؛ حيث أنه يوجد منذ زمن بعيد ونعمل عليه بالويب والجروبات التعليمية، لكن لم يفعل تفعيلا حقيقيا ويثبت نجاحه إلا بعد فترة كورونا.

ومن جانبة قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم ترحيل مناهج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر أحد جروبات التعليم: سوف نستكمل محتوى الترم الأول بعد منتصف العام، ثم ننتقل لمحتوى الترم الثاني، ونتعلم منه أقصى قدر حتى نهاية العام.

وأكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن القرار سيخفف عن الطلاب القلق من الامتحانات، والخوف من عبء المناهج في مختلف المواد الدراسية، لافتًا إلى أن الوزارة تراعي طول المناهج الدراسية وبالتأكيد سيتم مراعاة ذلك في الامتحانات.

أشار أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه يتم التركيز من خلال المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي على متعة التعلم وليس حفظ أكبر كم من المعلومات، مضيفًا أن الطلاب لا بد أن يراعوا هذا الأسلوب الجديد في طريقة المذاكرة والتعلم.

منهج الصف الرابع الابتدائي

ونصح الدكتور حسن شحاتة، الطلاب بعدم الشعور بالقلق أثناء التجهيز للامتحانات والحرص على استذكار كافة المعلومات التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية، مشيرًا إلى أنه الوزارة بالتأكيد ستراعي خلال منهج الترم الثاني تناسب المدة الزمنية للترم مع المحتوى التعليمي في المواد الدراسية.

وأوضح الخبير التربوي، أن الذي يزيد العبء المعرفي علي الطلاب هو التخبط في القرارات المتصلة بمواعيد وشكل الامتحانات، وعدم وضع آليات واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية المتصلة بالمقررات والامتحانات، بالإضافة إلى اعتماد الامتحانات أحيانًا علي أسئلة غير مباشرة قد تسبب ضغوطا أكبر علي التلاميذ وأولياء الأمور.

وأشار" شحاتة "، إلى أن منهج الصف الرابع الابتدائي يختلف عن المناهج القديمة وبمجرد أنه مختلف سبب مشكلة عند أولياء الأمور وارتباك المعلمين.

وشدد أستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس، على عدم وقوع التلاميذ وأولياء الأمور فريسة سهلة في يد معلمي الدروس الخصوصية في ظل تخوفهم من المقررات وصعوبتها، بالرغم من عدم تمكن الكثير من المعلمين من المقررات الجديدة.

ومنذ بداية العام الدراسي بدأ أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي تحديدا يشكون من صعوبة المنهج بعد تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي، ويعيش التلاميذ خلال هذه الفترة حالة من تأهب مليئة بالمخاوف الشديدة.

وتزامنًا مع زيادة قلق وتوجس الآباء والأمهات بسبب تغير المواضيع ونتائج الاختبارات، قدمت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، عدة نصائح لأولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حول كيفية تحفيز طلاب الصف الرابع الابتدائي لأكبر تحصيل دراسي ممكن خلال الفترة الممكنة، قائلة: "ينبغي على الأمهات بث الطمأنينة في نفوس أولادهن .. المهمة بسيطة".

أهم النصائح لأولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي قبل بدء الامتحانات:

1- يجب أن تكون على معرفة بجدول الامتحانات.

2- لا بد من عمل خطة زمنية لمراجعة المادة مع طفلك.

3- الحل من خلال الكتاب المدرسي.

4- تحديد وقت للترفيه ولا تزيد عن ساعتين فقط.

5- الابتعاد عن الهاتف المحمول خلال فترة الامتحانات

6- التركيز على نقاط القوة والضعف لدى الطفل.

7- تأكد من حصول طفلك على النوم جيدًا ليلًا.

8- الحفاظ على نظام غذائي سليم للطفل.

9- يجب على الطفل تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

10- ابتعاد الطفل عن المشكلات الأسرية خلال فترة الامتحانات.

تحديد وقت الترفيه واللعب

- تحديد الوقت المخصص للترفيه واللعب بالهاتف أو بالألعاب، لكن بكل الأحوال لا يجب أن تزيد عن ساعتين خلال اليوم.

- التغذية لها دور كبير في زيادة تركيز الطالب، فيجب أن يحصل على الخضراوات والفاكهة اللازمة لذلك.

- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.