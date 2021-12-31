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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي : متعة التعلم وليس الحفظ بمناهج جديدة لـ رابعة ابتدائي

ترحيل جزء من منهج
ترحيل جزء من منهج الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم ترحيل مناهج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر أحد جروبات التعليم: سوف نستكمل محتوى الترم الأول بعد منتصف العام، ثم ننتقل لمحتوى الترم الثاني، ونتعلم منه أقصى قدر حتى نهاية العام .

وأكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن القرار سيخفف عن الطلاب القلق من الامتحانات، والخوف من عبء المناهج في مختلف المواد الدراسية، لافتًا إلى أن الوزارة تراعي طول المناهج الدراسية وبالتأكيد سيتم مراعاة ذلك في الامتحانات.

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أشار أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه يتم التركيز من خلال المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي على متعة التعلم وليس حفظ أكبر كم من المعلومات، مضيفًا أن الطلاب لا بد أن يراعوا هذا الأسلوب الجديد في طريقة المذاكرة والتعلم.

منهج الصف الرابع الابتدائي

ونصح الدكتور حسن شحاتة، الطلاب بعدم الشعور بالقلق أثناء التجهيز للامتحانات والحرص على استذكار كافة المعلومات التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية، مشيرًا إلى أنه الوزارة بالتأكيد ستراعي خلال منهج الترم الثاني تناسب المدة الزمنية للترم مع المحتوى التعليمي في المواد الدراسية.

وأوضح الخبير التربوي، أن الذي يزيد العبء المعرفي علي الطلاب هو التخبط في القرارات المتصلة بمواعيد وشكل الامتحانات، وعدم وضع آليات واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية المتصلة بالمقررات والامتحانات، بالإضافة إلى اعتماد الامتحانات أحيانًا علي أسئلة غير مباشرة قد تسبب ضغوطا أكبر علي التلاميذ وأولياء الأمور.

وأشار" شحاتة "، إلى أن منهج الصف الرابع الابتدائي يختلف عن المناهج القديمة وبمجرد أنه مختلف سبب مشكلة عند أولياء الأمور وارتباك المعلمين.

وشدد أستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس، على عدم وقوع التلاميذ وأولياء الأمور فريسة سهلة في يد معلمي الدروس الخصوصية في ظل تخوفهم من المقررات وصعوبتها، بالرغم من عدم تمكن الكثير من المعلمين من المقررات الجديدة.

ترحيل مناهج الصف الرابع الابتدائي منهج الصف الرابع الابتدائي الصف الرابع الابتدائي الدروس الخصوصية أولياء الأمور ارتباك المعلمين

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