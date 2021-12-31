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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يضع روشتة نصائح لأولياء أمور طلاب رابعة ابتدائي

نصائح لأولياء أمور
نصائح لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي

منذ بداية العام الدراسي بدأ أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي تحديدا يشكون من صعوبة المنهج بعد تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي، ويعيش التلاميذ خلال هذه الفترة حالة من تأهب مليئة بالمخاوف الشديدة.

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وتزامنًا مع زيادة قلق وتوجس الآباء والأمهات بسبب تغير المواضيع ونتائج الاختبارات، قدمت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، عدة نصائح لأولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حول كيفية تحفيز طلاب الصف الرابع الابتدائي لأكبر تحصيل دراسي ممكن خلال الفترة الممكنة، قائلة: "ينبغي على الأمهات بث الطمأنينة في نفوس أولادهن .. المهمة بسيطة".

أهم النصائح لأولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي قبل بدء الامتحانات:

1-  يجب أن تكون على معرفة بجدول الامتحانات.

2-  لا بد من عمل خطة زمنية لمراجعة المادة مع طفلك.

3-  الحل من خلال الكتاب المدرسي.

4-  تحديد وقت للترفيه ولا تزيد عن ساعتين فقط.

5-  الابتعاد عن الهاتف المحمول خلال فترة الامتحانات

6- التركيز على نقاط القوة والضعف لدى الطفل.

7- تأكد من حصول طفلك على النوم جيدًا ليلًا.

8- الحفاظ على نظام غذائي سليم للطفل.

9- يجب على الطفل تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

10- ابتعاد الطفل عن المشكلات الأسرية خلال فترة الامتحانات.

تحديد وقت الترفيه واللعب

- تحديد الوقت المخصص للترفيه واللعب بالهاتف أو بالألعاب، لكن بكل الأحوال لا يجب أن تزيد عن ساعتين خلال اليوم.

- التغذية لها دور كبير في زيادة تركيز الطالب، فيجب أن يحصل على الخضراوات والفاكهة اللازمة لذلك.

- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

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