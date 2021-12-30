3 يناير.. مؤتمر علمي بحقوق عين شمس لبحث الضوابط القانونية لمكافحة الفساد

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي الثالث بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وصرح الدكتور محمد صافى عميد الكلية واضاف ان المؤتمر يتضمن ٤ جلسات تناقش

الاعتبارات الانسانية والشرعية والاقتصادية ودورها في الحفاظ علي مقومات المجتمع من الفساد، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان الاجهزة الرقابية ودورها في مجابهة الفساد ، وتبحث الجلسة الثالثة العدالة الاجرائية والحد من ممارسات الفساد ، بينما تناقش الجلسة الرابعة آليات مكافحة الفساد علي المستوي الدولي والتشريعات المقارنة

وذلك يوم الاثنين الموافق الثالث من يناير ٢٠٢٢ في تملم الساعة التاسعة صباحا بمدرج الأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية.