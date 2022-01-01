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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محو الأمية وحل مشاكل ذوي الههم.. أبرز الأنشطة الطلابية بعين شمس

الطالب عبد الله محمد
الطالب عبد الله محمد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الفترة المقبلة بدءًا من أول يوم بأجازة منتصف العام ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى، وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به و يتفوق فيه.

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وأعلن الطالب عبد الله محمد، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن إنه تم  وضع خطة للنهوض باتحاد الطلاب وعلى رأسها مشروع محو الأمية والاستماع إلى مشاكل الطلاب الأكثر احتياجا، موضحًا أن خطة الاتحاد المبدئية علي مكتب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وتنفيذها فور الموافقة عليها.

وصرح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس بأن يتم العمل على توسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة، وسوف نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ولكن بعد موافقة الجامعة مع تقديم الخدمات الطلابية ورعاية طلاب المدن الجامعية منوها أنه تم تطوير المدن الجامعية بشكل كامل مع الاطمئنان على سلامة الغذاء مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح وتربوي له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.

وقال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الاتحاد الجديد من أولوياته حقوق الطلاب واسترجاع الأنشطة مرة بعد توقفها في فترة كورونا، في ظل وجود مرونة هذا العام لعودة تلك الأنشطة بعد تلقي 90% من منتسبي جامعة عين شمس للقاح كورونا، الأمر الذي يسهل من عودة الحياة لطبيعتها.

أوضح رئيس الاتحاد أن جامعة عين شمس فكرها السائد هو التطوير والتأهيل إلى سوق العمل، وسنسعى على العمل على إعداد طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية ، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب.

وأضاف "عبدالله" أن اتحاد الطلاب مسئولية كبيرة حيث نمثل أكثر من 250 ألف طالب بالجامعة يمثلون 15 كلية مشيرا إلى أنه أصبح مسئولا عن توصيل مشكلاتهم وصوتهم لإدارة الجامعة.

نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس اتحاد طلاب جامعة عين شمس جامعة عين شمس الانشطة الطلابية توسيع قاعدة المشاركة الطلابية

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