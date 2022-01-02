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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل أنا وهي.. أحمد حاتم وهنا الزاهد يعانيان مشاكل نفسية

مسلسل انا وهى
مسلسل انا وهى

تصدر مسلسل انا وهى تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى له أمس والذى شهدت عديد من المفاجآت حيث ظهرت هنا الزاهد بشكل جديد ومختلف عن الذى قدمته من قبل.

 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن مسلسل أنا وهى. 

مسلسل انا وهى 

أبطال مسلسل انا وهى 

مسلسل أنا وهي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل مكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال الدراما، والعمل من بطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

توقيت عرض مسلسل انا وهى 

يعرض مسلسل انا وهى على قناة cbc فى الثامنة مساء ويعاد مسلسل انا وهى، الساعة 2.30 صباحا، والساعة 12 ظهرا، كما يعرض على  قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحا والساعة 10 صباحا.

قبل عرضه بأيام .. "أحمد حاتم" يكشف كواليس مسلسل "أنا وهى" مع هنا الزاهد

تعرف على موعد عرض مسلسل "أنا وهى" لـ أحمد حاتم وهنا الزاهد

برومو مسلسل انا وهى 

منذ أن طرحت الشركة المنتجة الببرومو الخاص بمسلسل انا وهى ولقى البرومو اعجاب الجمهور خاصة ان البرومو كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالعمل والذى تدور احداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول قصة حب تجمع بين احمد حاتم وهنا الزاهد ووكشف أيضا عن مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها عقدة من الرجال وتكرههم بشدة، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقى، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

مسلسل انا وهى 

مسلسل انا وهى ليس الأول 

لم يكن مسلسل انا وهى الاول الذى يجمع بين أحمد حاتم وهنا الزاهد حيث اصبحا إحدى الثنائيات “الكابل” المحبب لدى الجمهور حيث حققا سويا نجداحا كبيرا من قبل فى فيلم “قصة حب” عام 2019، من إخراج عثمان أبو لبن، وحقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، خاصة مع وفاة هنا الزاهد في نهاية الفيلم بسبب مرضها.

وكذلك فيلم "الغسالة"، الذي شاركا فيه عام 2020، برفقة الفنان محمود حميدة، ومن إخراج  عصام عبدالحميد، وحكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر". 

مسلسل انا وهى أخبار مسلسل انا وهى احمد حاتم هنا الزاهد أحمد حاتم وهنا الزاهد

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