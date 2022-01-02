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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

صدى البلد

تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٦ يناير ٢٠٢٢ ، وذلك  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٩ يناير ٢٠٢٢. 


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

البابا تواضروس وصلاة عيد الميلاد 

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس صلوات رأس السنة من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وشهدت الصلاة حضور شعبي بسيط بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الصلوات في الساعة التاسعة مساء وتستمر حتى منتصف الليل مع دقات الساعة الأولى من العام الجديد، ثم يترأس البابا عقب ذلك صلوات القداس الإلهي في عيد الميلاد المجيد.

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