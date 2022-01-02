عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية بإتاحة ١٠٠ ألف وحدة مفروشة بنظام الإيجار

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير ١٠٠ ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً. 

وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى. 

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات أسبوع الصعيد، بشأن تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثى الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج. 

من جانبه، استعرض وزير الإسكان عناصر الدراسة التى أعدها صندوق الإسكان الاجتماعى، حول عدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، والآليات التى سيتم من خلالها توفير التمويل لتلك الوحدات وتأثيثها، والتنسيق فى هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة التى ستتولى التعاقد مع الشباب وتحصيل الإيجار الشهرى. 

وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، ببلورة عناصر هذه الدراسة، وبحث امكانية إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك فى نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات فى أماكن جاذبة، من ضمنها بعض الوحدات فى مشروع تطوير عواصم المحافظات، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. شاومي وأوبو يواجهان غرامة مالية بـ134 مليون دولار في الهند

وزير القوى العاملة للنواب: قانون العمل يحقق صالح طرفي العملية الإنتاجية

أنا عايزة أتجوز نجار.. أبرز تصريحات سمية الخشاب لبرنامج «آخر كلام» فيديو

الخميس المقبل.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

إسرائيل تدق ناقوس الخطر بعد اكتشاف سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور تنتقل للبشر

علاوة 3% سنويا والفصل بأمر المحكمة.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

كيروش عن تسريب قائمة منتخب مصر: أحب أن أكون صريحا.. ولا يهمنى

كيروش : اتفاقي مع الجبلاية على كأس العالم وليس حصد الأمم الإفريقية

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار في القاهرة اليوم.. واستمرار حالة عدم استقرار الطقس

أول تعليق من العامري فاروق عقب قبول الطعن على عدم اعتماده نائب رئيس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمامًا للمصلين.. أول ظهور للفنان أدهم نابلسي بعد اعتزاله| فيديو

صعب عليه.. شاهد كلب يحتضن مشردا بقوة في مقطع فيديو مؤثر

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

فيديو

بعد اعتزاله الغناء.. أدهم نابلسي يؤم المصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد.. فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

ارتفاع الأسعار والأجور .. قرارات حكومية جديدة في 2022

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ