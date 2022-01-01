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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

من 25 ديسمبر لـ 7 يناير.. قصة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

عيد الميلاد المجيد، أحد أهم الأعياد الذي ينتظرها من يدينون بالديانة المسيحية، يحتفلون بذكرى ميلاد يسوع «عيسى بن مريم»، والذي كان يصادف 25 ديسمبر حسب التقويم اليوناني.

يحتفل الجميع بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، وفقًا لما حدده آباء الكنيسة في اجتماع مجمع عام 325 ، حيث لا يوجد أدلة في الإنجيل توضح سبب اختيار يوم 25 ديسمبر يوم الميلاد المجيد.

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تحديد تاريخ عيد الميلاد المجيد

حدد شخص يُدعى «سكستوس يوليوس أفريكانوس»، عام 221 ميلاديًا، يوم 25 ديسمبر، يوم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وانتشر الخبر إلى أن  أصبح يوم عالمي للاحتفال.

يُشاع أيضًا في بعض الروايات، ان يوم 25 ديسمبر، يوم الاحتفال بعيد الشمس.

علامات تميز الاحتفال بعيد الميلاد

هناك بعض العلامات المميزة التي ترتبط باحتفالات عيد الميلاد المجيد يأتي أبرزها شجرة الكريسماس، وبابا نويل.

- شجرة الكريسماس:

قبل ظهور الديانة المسيحية كان الأشخاص في أوروبا يستخدمون الأشجار في تزيين منازلهم، اعتقادًا منهم بانها تجلب محصول جيد في العام الجديد، بينما كان الإغريق والرومان يعتقدون أن الشجرة هي والدة الاله أدونيس.

ومع دخول الديانة المسيحية، بدأوا يستخدمون الأشجار في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وارتبطت بهذه المناسبة وأصبحت دليل على الألفة بين العائلة.

- بابا نويل

بابا نويل الذي يعود أصله إلى القديس نيكولاس، الذي عاش في القرن الرابع الميلادي، واشتهر بتقديم الهدايا للأطفال.

 تغير الاحتفال بعيد الميلاد إلى 7 يناير

كان يوم الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد في البداية يوافق يوم 25 ديسمبر، وفقًا لما تقرر في اجتماع ، وبعض الكنائس الأرمنية قبل تحديد هذا اليوم، كانوا يحتفلوا بيوم الميلاد وعيد الغطاس، وبعد ذلك تم تغيير التاريخ للاحتفال يوم 7 يناير من كل عام.

تختلف الكنائس القبطية في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من حيث المدد المختلفة، وتاريخ بداية الصوم، حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 24 نوفمبر حتى 7 يناير، فيما تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم بداية من 9 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر، وتحتفل الطائفة الإنجيلية يوم 7 يناير بدون صوم.

عيد الميلاد المجيد الديانة المسيحية 25 ديسمبر التقويم اليوناني عيسى بن مريم شجرة الكريسماس بابا نويل

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