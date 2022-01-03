أحمد عمر هاشم: المواد الدراسية في الأزهر تواكب العصر

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر تعيش عصر الإنجازات، مضيفا أن القرآن الكريم أكد أننا يجب أن نؤمن بجميع الرسل والمرسلين.



وأضاف أحمد عمر هاشم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن كل المواد الدراسية في الأزهر الشريف تدفع للحب والمودة، وتتطور لتواكب من العصر.

وتابع أحمد عمر هاشم، أن الدين صمام الكفاءة لبناء الأسرة، وأن بناء المسجد والاخوة بين المهاجرين والأنصار والعلاقات بني المسلمين وغيرهم كانت بنود أول وثيقة حقوق الإنسان أقرها الرسول.



وأكد أن رسول الله لم يغلق باب البر والاحسان لغير المسلمين، مشيرا إلى أن من يفتون بحرمة تهنئة غير المسلمين غير علماء.

