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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: "البلايلي" الصفقة المنتظرة للأهلي في يناير.. تفاصيل

يوسف البلايلي
يوسف البلايلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن أمير توفيق تواصل مع والد الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق قطر القطري السابق ومنتخب الجزائر من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير في صفقة انتقال حر .

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "أمير توفيق عرض على والد البلايلي توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف دولار في الموسم الواحد، مع إضافة مميزات أخرى تصل إلى نصف مليون دولار، من بينهما الفوز بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وتسجيل 10أهداف في البطولة الإفريقية لإغرائه بالتوقيع واتمام الصفقة رسمياً".

وأضاف: "مدير التسويق على الضوء الأخضر من شركة الأهلي لكرة القدم بالتفاوض مع البلايلي وحسم الصفقة في يناير الجاري بعد رحيل اللاعب عن قطر القطري".

وأسفرت قرعة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي ضمت كل من الجونة، سموحة، الإسماعيلي، المقاولون العرب والبنك الأهلي.

 

ويحصل الفائز بلقب البطولة على مليون ونصف جنيه، أما صاحب المركز الثاني فيحصل على مليون جنيه.

 

وجاءت مباريات الأهلي بالمجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

الأهلي والجونة 13 يناير- 2:30 عصرا

سموحة والإسماعيلي

المقاولون العرب والبنك الأهلي

الجولة الثانية

الإسماعيلي والأهلي 17 يناير- 2:30 عصرا

البنك الأهلي وسموحة

الجونة والمقاولون العرب

الجولة الثالثة

الإسماعيلي والبنك الأهلي

سموحة والجونة

الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير- 5:00 مساء

الجولة الرابعة

المقاولون العرب والإسماعيلي

الجونة والبنك الأهلي

سموحة والأهلي 27 يناير- 5:00 مساء

الجولة الخامسة

الأهلي والبنك الأهلي 30 يناير- 2:30 عصرا

الإسماعيلي والجونة

سموحة والمقاولون العرب

 

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