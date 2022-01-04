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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تشارك جمهورها بصور لها على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عدة صور لها مع الإعلامية ياسمين عز، من برنامج “كلام الناس”، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت سمية الخشاب، على الصور: “من حلقتي في برنامج كلام الناس على إم بي سي مصر”. 

سمية الخشاب: عايزة أتجوز نجار

وكشفت الفنانة سمية الخشاب، عن رغبتها في الزواج من نجار، وقالت: «لما بيسألوني عايزة تتجوزي إيه؛ أقولهم نجار، لأني بحب النجارة جدًا، وبحب أعيش وسط الطبيعة».

وأضافت: «مؤخرا نفسي أعمل سرير كله من الشجر، وأبقى عايشه وسط الطبيعة، وممكن شوية زرع ونافورة حلوة»، متابعة: «في حاجات كتير نجارة في البيت، فهيبقى مفيد وإيجابي في حياتي».

وعلقت سمية الخشاب على توقعات خبيرة الأبراج ماجي فرح، لها، بالزواج في 2022، وردا على سؤال «لقيتي نصك التاني؟» أجابت: «أنا مش ناقصة عشان أستنى حد يكملني، وإذا جه شخص؛ هيكون نجم في سمائي، وإذا مشي؛ ما أجمل السماء وهي صافية».

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أنا عايزة أتجوز نجار.. أبرز تصريحات سمية الخشاب لبرنامج «آخر كلام» فيديو

سمية الخشاب ياسمين عز ام بي سي مصر الفنانة سمية الخشاب انستجرام

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