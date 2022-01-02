أنا عايزة أتجوز نجار.. أبرز تصريحات سمية الخشاب لبرنامج «آخر كلام» فيديو

الفنانة سمية الخشاب حلت ضيفة في برنامج «آخر كلام» الذي يذاع على شاشة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، وتحدثت عن طلاق ندى الكامل وأحمد الفيشاوي ، ووجهت نصيحة لمطرب المهرجانات حمو بيكا ، ورأيها في الخيانة الزوجية.

تصريحات سمية الخشاب

خلال حلقة سمية الخشاب على إم بي سي مصر تحدثت عن طلاق ندى الكامل وأحمد الفيشاوي قائلة إن ندى الكامل طيبة ولذيذة "أنا كنت خايفة عليها، لأنني رأيت مشاحنات خفيفة ما بين أحمد وندى وتدخلت لحلها في مهرجان الجونة الماضي»، ليتصدر طلاق ندى الكامل وأحمد الفيشاوي التريند مجددًا بعد تصريحات سمية الخشاب .

ووجهت سمية الخشاب نصيحة لمطرب المهرجانات حمو بيكا قائلة إنه "الحقيقة بيبي فيس جدا".

وقالت سمية الخشاب إن "حمو بيكا طيب وعفوي وعنده حضور، وأنا بقول لو مثل هينجح جدًا".

وللمزيد حول تصريحات سمية الخشاب في حلقة سمية الخشاب على إم بي سي مصر ونصيحتها لحمو بيكا وحديثها عن طلاق ندى الكامل وأحمد الفيشاوي شاهد الفيديوجراف التالي:

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