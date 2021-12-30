بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

أمينة الإيطالية أصبحت حديث السوشيال ميديا بعدما طلقها زوجها ابن محافظة الفيوم على الهواء في بث مباشر من إيطاليا بسبب خلاف بينهما.

"أمينة انتي طالق .. ربما تكون أمينة مظلومة لكن عدى الوقت، أمها بتعطيها الأوامر لكن هي اللى بتتكلم ضد قريتي ومحافظتي الفيوم، أنا مش عايز أمينة تاني وهي لا تهمني ولكن اللي يهمني أطفالي الأربعة".

طلاق أمينة الإيطالية

طلاق أمينة الإيطالية تم بهذه الكلمات، حيث بدأ محمد جمال محمود ابن قرية تطون بمحافظة الفيوم وزوج أمينة الإيطالية كلماته من روما بـ إيطاليا في بث مباشر على إحدى صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ترجع حكاية أمينة الإيطالية مع زوجها محمد جمال ابن محافظة الفيوم منذ 15 عامًا في قرية تطون بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، تعيش مانكوري ديزريه الإيطالية الجنسية، مع زوجها المصري محمد جمال، الذى استطاع أن يخطف قلبها أثناء عمله في إيطاليا، بعد أن عاشا قصة حب رائعة، وتزوجها وأنجب منها 4 أطفال هم كريم، 13 سنة، وجمال 6 سنوات، وأحمد 4 سنوات، وسارة 4 أشهر، ولم تترك أسرتها فقط للسفر والإقامة في قرية تطون بالفيوم، بل تركت إيطاليا بالكامل، من أجل الشاب المصري.

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