بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تعتبر المبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مقدمة الأعمال التنموية والاهتمامات الرئاسية التي تعمل على توفير سبل الراحة والحياة للمواطن المصري من بنية تحتية ومراكز ومستشفيات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المبادرات الرئاسية.

مبادرة حياة كريمة

وتأتي مبادرة حياة كريمة في مقدمة المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية، وهي الأكبر والأضخم في مصر والعالم وتستهدف تحسين حياة أكثر من نصف سكان الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس السيسي تعتبر الأولى من نوعها التي تجتمع فيها كل الوزارات وتعمل تحت مظلة مبادرة واحدة بالتنسيق التام بينهم لرفع جودة الحياة للمواطن على جميع المستويات.

ولأهمية مبادرة حياة كريمة، وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" التي انطلقت في يناير 2019؛ بهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري في 4500 قرية وتوابعها بتكلفة إجمالية أكثر من 700 مليار جنيه.

وللمزيد حول إنجازات الرئيس في 7 سنوات ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي شاهد الفيديوجراف التالي: