معجزة في عهد السيسي.. مصر تمتلك أحدث بنية تحتية في العالم بتكلفة 1300 مليار جنيه

طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد لها الجميع في ملف النقل بمختلف قطاعاته، حيث تشهد الطرق والكباري نقلة حضارية غير مسبوقة، كما يشهد قطاع السكة الحديد تطورًا كبيرًا لم تشهده من قبل، كما أن مصر في عهد الرئيس السيسي تسعى دائمًا لمواكبة التطور.

مشروعات البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي

مشروعات البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي في 7 سنوات يشهد لها القاصي والداني، حيث اتخذت الدولة منحى جديدًا وهو مواكبة التطور؛ حيث شهدت مشروعات البنية التحتية خاصة مجال النقل بمختلف مجالاته بري بحري في مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، في ظل ما بذلته الدولة من جهود حثيثة ودؤوبة لتطويرها وفقا لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك مع تطبيق أعلي معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالميًا في هذا المجال.

ويأتي اهتمام الرئيس السيسي بمشروعات البنية التحتية إيماناً منه بأن البنية التحتية هي الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع، فضلا عن دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما سيسهم في تغيير حياة المواطن المصري وإتاحة كافة سبل الحياة الكريمة من توفير شبكة طرق مرتبطة، فضلا عن تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مساعي بناء مصر الرقمية وفى إطار ذلك نسد إنجازات الدولة المصرية على مدار 7 سنوات في مجال النقل.

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