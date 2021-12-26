في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

خاضت الدولة المصرية مسيرة تنمية جادة في سيناء على مدار 8 سنوات ترجمت على أرض الواقع بمشروعات تنموية وضخ استثمارات مكثفة من شأنها تحويل أرض الفيروز إلى جنة ينعم بها أبناء مصر، وهو ما تعكسه أرقام الإنجازات التي نفذت حتى الآن، وتلك الموضوعة ضمن جدول الأعمال وخطط التنفيذ.

مشروعات شمال سيناء ومدن القناة

عن مشروعات شمال سيناء ومدن القناة التي بدأت في عهد الرئيس السيسي قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفنى للجهاز المركزي للتعمير، إن محطة مياه مصرف بحر البقر التي تم افتتاحها مؤخرا من أهم المشروعات التي تعمل على تنمية سيناء ومن المقرر أن يتم استصلاح 400 ألف فدان في وسط وشمال سيناء .

وأضاف عمرو عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن محطة معالجة المحسمة في شمال سيناء التي افتتحها الرئيس السيسي العام الماضي عملت على زراعة 50 ألف فدان بطاقة 460 ألف م3 يوميا، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس تشمل أيضا تنمية سيناء وتطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط .

وللمزيد حول مشروعات شمال سيناء ومدن القناة التي بدأت في عهد الرئيس السيسي شاهد الفيديوجراف التالي: