عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مهدي حارقكو.. اشتعال أزمة بين زوج منة عرفة ومحمد نجاتي والأخير يلجأ للقضاء|فيديو

استمرار أزمة زوج
استمرار أزمة زوج منة عرفة مع محمد نجاتي

أعرب الفنان محمد نجاتي عن دهشته من استمرار هجوم الفنان محمود المهدي ، زوج منة عرفة ، عليه وتحول الأمر إلى شكل سيئ بمرور الوقت رغم عدم وجود أزمة بين محمد نجاتي ومحمود المهدي زوج منة عرفة تتطلب ذلك.

محمد نجاتي يقاضي زوج منة عرفة

وعلق محمد نجاتي على ذكر اسمه في أغنية محمود المهدي زوج منة عرفة التي أصدرها باسم "مهدي حارقكوا" منذ أيام، موضحًا أنه قرر الرد على الأمر بطريقة قانونية، بعد أن أصبحت أزمة زوج منة عرفة مع محمد نجاتي حديث السوشيال ميديا.

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

ملناش خصومة مع حد.. عروس السيدة زينب تفجر مفاجأة في واقعة تفحم شقة الزوجية

أزمة زوج منة عرفة 

وتعليقا على أزمة زوج منة عرفة أضاف محمد نجاتي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد محمود المهدي زوج منة عرفة ، بتهمة التشهير وابتزاز والتهديد بالضرب في أغنيته الجديدة بعيدا عن نقابة المهن التمثيلية أو نقابة المهن الموسيقية نظرا لأن محمود المهدي زوج منة عرفة عضو بها.

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحذر من حالة الطقس "فيديو"

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

وشدد محمد نجاتي على أن المشكلة كانت وقت تصوير مشهد في المسلسل مع منة عرفة وانتهت حينها، وأن زوجها محمود المهدي لم يكن طرفًا في المشكلة.

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

آخرهم زوج نجلاء بدر ومحمود المهدي.. أزواج الفنانات يثيرون جدلا بتصريحاتهم |فيديو

وللمزيد حول أزمة زوج منة عرفة مع محمد نجاتي شاهد الفيديو جراف التالي: 

محمد نجاتي محمود المهدى منة عرفة زوج منة عرفة أزمة زوج منة عرفة مهدي حارقكوا

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحذر من حالة الطقس "فيديو"

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم شبيه رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم .. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين "فيديو"

آخرهم زوج نجلاء بدر ومحمود المهدي.. أزواج الفنانات يثيرون جدلا بتصريحاتهم |فيديو

كيف دعم نجوم الفن شيرين عبدالوهاب بعد حلاقة شعرها وطلاقها من حسام حبيب

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

بلاش تجبر إبنك علي الحفظ.. ماذا قال مبروك عطية عن تحفيظ القرآن؟

ترشيحاتنا

حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب

خبراء KPMG يتوقعون هبوطا حادا في أسعار السيارات المستعملة خلال 2022 لهذا السبب

إلزام الزوجين برعاية كبار السن في قانون المسنين الجديد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون عن صفات المؤمنين

مهمة مصيرية لـ بوتين في أوكرانيا.. وهذه قدرة بايدن لردعه

بعد فشل تأجيل أمم إفريقيا.. منتدى الدوريات العالمية يتحدى الكاف بقرار جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

مهدي حارقكو.. اشتعال أزمة بين زوج منة عرفة ومحمد نجاتي والأخير يلجأ للقضاء|فيديو

الأمير جورج على رأس القائمة.. تعرف على أغنى 10 أطفال في العالم |فيديو

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ