مهدي حارقكو.. اشتعال أزمة بين زوج منة عرفة ومحمد نجاتي والأخير يلجأ للقضاء|فيديو

أعرب الفنان محمد نجاتي عن دهشته من استمرار هجوم الفنان محمود المهدي ، زوج منة عرفة ، عليه وتحول الأمر إلى شكل سيئ بمرور الوقت رغم عدم وجود أزمة بين محمد نجاتي ومحمود المهدي زوج منة عرفة تتطلب ذلك.

محمد نجاتي يقاضي زوج منة عرفة

وعلق محمد نجاتي على ذكر اسمه في أغنية محمود المهدي زوج منة عرفة التي أصدرها باسم "مهدي حارقكوا" منذ أيام، موضحًا أنه قرر الرد على الأمر بطريقة قانونية، بعد أن أصبحت أزمة زوج منة عرفة مع محمد نجاتي حديث السوشيال ميديا.

أزمة زوج منة عرفة

وتعليقا على أزمة زوج منة عرفة أضاف محمد نجاتي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد محمود المهدي زوج منة عرفة ، بتهمة التشهير وابتزاز والتهديد بالضرب في أغنيته الجديدة بعيدا عن نقابة المهن التمثيلية أو نقابة المهن الموسيقية نظرا لأن محمود المهدي زوج منة عرفة عضو بها.

وشدد محمد نجاتي على أن المشكلة كانت وقت تصوير مشهد في المسلسل مع منة عرفة وانتهت حينها، وأن زوجها محمود المهدي لم يكن طرفًا في المشكلة.

وللمزيد حول أزمة زوج منة عرفة مع محمد نجاتي شاهد الفيديو جراف التالي: