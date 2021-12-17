آخرهم زوج نجلاء بدر ومحمود المهدي.. أزواج الفنانات يثيرون جدلا بتصريحاتهم |فيديو

زوج نجلاء بدر محمد عفيفي أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل بعد تصريحاته على إحدى الشاشات وتهديده على الهواء بتطليق زوجته الفنانة نجلاء بدر، لتضاف تصريحات زوج نجلاء بدر محمد عفيفي إلى قائمة تصريحات أزواج الفنانات التي أثارت جدلا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، مثل تصريحات زوج نيللي كريم وزوج منة عرفة وزوج حلا شيحة.

زوج نجلاء بدر

أثارت تصريحات زوج نجلاء بدر محمد عفيفي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تطليقها وأنه تزوجها وهي على شكل وهيئة جميلة.

زوج نيللي كريم

أثار هشام عاشور، زوج نيللي كريم، جدلا على السوشيال ميديا، بعدما ظهر برفقتها في فيديو، خلال فعاليات مهرجان قرطاج، وهو يوجه اللوم بصوت مرتفع لأحد المعجبين بسبب الحصول على صورة معها.

زوج حلا شيحة

زوج حلا شيحة معز مسعود، هو الآخر أثار جدلا بعد تصريحاته التي وجهها إلى الناقد الفني طارق الشناوي.

زوج منة عرفة

أما زوج منة عرفة الفنان محمود المهدي فأثار الجدل هو الآخر بتصريحات وجهها إلى أحد الفنانين بعد أزمته الأخيرة وانفصاله عن زوجته.

وللمزيد حول تصريحات زوج نجلاء بدر وزوج منة عرفة وزوج حلا شيحة وزوج نيللي كريم وغيرها من تصريحات أزواج الفنانات التي أثارت جدلا وتسببت في توجيه انتقادات من الجمهور شاهد الفيديو جراف التالي: