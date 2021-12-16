حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

قررت النيابة العامة حبس اثنين من محامي كريم الهواري نجل مالك هايبر وان رجل الأعمال محمد الهواري ، في واقعة انتحالهما صفة عضوي نيابة عامة، ومحاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد ، المتهم فيه كريم الهواري بدهس 4 شباب بسيارته «أستون مارتن»، عن طريق الاصطدام بهم من الخلف، ما أدى لوفاتهم في الحال.

ضبط محامي كريم الهواري

كما قررت النيابة ضبط وإحضار محاميين اثنين، هاربين كانا بصحبة المتهمين اللذين تم حبسهما، وتبين أن مالك الفيلا التي سجلت حادث دهس الشباب، فوجئ بـ4 أفرد يطرقون الباب، ويطلبون منه مراجعة كاميرات المراقبة، لأنهم أعضاء نيابة عامة، ويباشرون التحقيقات في حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري نجل مالك هايبر وان ، وعندما اشتبه فيهم مالك الفيلا، طلب منهم إبراز هوياتهم الشخصية لكنهم رفضوا وانصرفوا.

وللمزيد حول واقعة القبض على محامي كريم الهواري في حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري نجل مالك هايبر وان شاهد الفيديوجراف التالي: