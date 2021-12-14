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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

مصطفى فهمي وفاتن
مصطفى فهمي وفاتن موسى

تحدث الفنان مصطفى فهمي ، تفاصيل عن طلاقه من اللبنانية فاتن موسى ، قائلا: «كانت أكتر حاجة عايزاها؛ هي المادة وفلوس، علشان تاخد أكتر حاجة، ده استنتاجي واستنتاج أي حد».

مصطفى فهمي عمرو أديب

وأضاف مصطفى فهمي، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا منها هو لهذا السبب، وفيه حد بيخطط ويستِّف الليلة دي، أنا رفعت قضية على السوشيال وهي مباحث الإنترنت لأن محدش يدخل بيت حد يصور كل حاجة وينزلها على وسائل التواصل الاجتماعي"، في معرض حديث مصطفى فهمى عن فاتن موسى ليصبح تريند مصطفى فهمي عمرو أديب مثار بحث كبير على منصات التواصل.

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طليقة مصطفى فهمي

وتابع مصطفى فهمي قائلا متحدثًا عن طليقته فاتن موسى : "هي ست بتحب الشهرة وعايزة تتشهر وهي بقالها سنوات عايزة تمثل وحاولت مع كذا حد، ودخلت معايا مشهد في مسلسل ليا، وقولت للمخرج خليها تجرب وعملته"، وذلك خلال حديث مصطفى فهمى عن طليقته فاتن موسى .

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وللمزيد حول حلقة مصطفى فهمي عمرو أديب وماذا قال الفنان مصطفى فهمى عن طليقته اللبنانية فاتن موسى شاهد الفيديوجراف التالي:

مصطفى فهمي مصطفى فهمي عمرو أديب عمرو أديب فاتن موسى

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