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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة على برنامج مساء dmc الذي يعرض على قناه dmc ، وفاجأها زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي بمداخلة هاتفية .

  

مداخلة زوج نجلاء بدر

أكدت نجلاء بدر أنها لجأت إلى طبيب نفسي في فترة من الفترات ، بسبب تجسيدها عدد من الأدوار الصعبة، مشيرة إلى أن فيلم النهاردة يوم جميل الذي تشارك في بطولته، يتحدث عن قضايا المرأة، ومنها: الاغتصاب الزوجي، والسمنة عند النساء. 

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حلقة نجلاء بدر

وتابعت نجلاء بدر خلال حلقة نجلاء بدر على دي ام سي أنها تلعب ضمن أحداث الفيلم  دور سيدة متزوجة تعاني من السمنة.

وقبل مداخلة زوج نجلاء بدر كشفت نجلاء بدر أنه تم نحت بدلة على شكل سيدة تعاني من السمنة  والبدلة مكونة من مادة تشبه الجلد وقد جربت اكثر من بدلة  كي  تصل إلى الشكل الأمثل لي".

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وتابعت نجلاء بدر خلال حلقة نجلاء بدر أنها تعتبر دورها ضمن أحداث مسلسل “ الا أنا ” من  احلى الأدوار التي قدمتها، نظرًا لارتباطها بالشخصية التي جسدتها". 

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وللمزيد حول مداخلة زوج نجلاء بدر خلال حلقة نجلاء بدر على دي ام سي شاهد الفيديوجراف التالي: 

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