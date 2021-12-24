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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

عقوبات تنتظر الغش
عقوبات تنتظر الغش في امتحانات نصف العام 2022

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن موعد امتحانات نصف العام 2022 تبدأ يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة نصف العام السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022. 

 

موعد امتحانات نصف العام 2022 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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عقوبة الغش في امتحانات نصف العام 

وفي هذا السياق، حرص القانون المصري على تأمين العملية الامتحانية، منعا للغش بشتى أشكاله، ويعد قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتغليظ عقوبة الغش في امتحانات الطلاب.

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امتحانات نصف العام 2022 

وتأتي فلسفة القانون في إطار سياسة الدولة، وحرصها على مكافحة الغش في الامتحانات، والقضاء على كل الوسائل التي تساعد على الغش، بتغليظ عقوبة الغش على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة كانت، وتشمل عقوبة الغش الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضًا من يحوز أجهزة محمول أو أي نوع من أجهزة الاتصال. 

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وللمزيد حول موعد امتحانات نصف العام 2022 عقوبة الغش في امتحانات نصف العام 2022 شاهد الفيديوجراف التالي: 

عقوبة الغش امتحانات نصف العام موعد امتحانات نصف العام امتحانات امتحانات نصف العام 2022

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