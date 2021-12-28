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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

جهود لإنشاء المناطق
جهود لإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية

خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت الدولة إنشاء وتطوير العديد من المناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية نحو 5.1 مليار جنيه، ضمن جهود جذب الاستثمار الأجنبي وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى وفقُا لما يؤكده الرئيس السيسي في لقاءاته المختلفة . 

إنجازات الرئيس السيسي في تطوير المناطق الحرة 

من بين إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات إنشاء العديد من المناطق الاستثمارية بجانب نظام العمل في المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية هي مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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وتتولى مجالس إدارة المناطق الاستثمارية وضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، وتختص مجالس إدارات المناطق الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.

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ويتولى المكتب التنفيذي لـ المناطق الاستثمارية إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية، فيما لا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

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وللمزيد حول إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات بشأن تطوير وإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية شاهد الفيديوجراف التالي: 

السيسي الرئيس السيسي المناطق الحرة المناطق الاستثمارية 7 سنوات

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